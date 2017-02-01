Хитрые барнаульцы начали спрашивать об акциях магазина заранее

"Столичный выбор, народные цены!". Фото: архив ТЦ "Москва". "Столичный выбор, народные цены!". Фото: архив ТЦ "Москва". "Столичный выбор, народные цены!". Фото: архив ТЦ "Москва". "Столичный выбор, народные цены!". Фото: архив ТЦ "Москва". "Столичный выбор, народные цены!". Фото: архив ТЦ "Москва". "Столичный выбор, народные цены!". Фото: архив ТЦ "Москва". "Столичный выбор, народные цены!". Фото: архив ТЦ "Москва". "Столичный выбор, народные цены!". Фото: архив ТЦ "Москва". "Столичный выбор, народные цены!". Фото: архив ТЦ "Москва". "Столичный выбор, народные цены!". Фото: архив ТЦ "Москва". "Столичный выбор, народные цены!". Фото: архив ТЦ "Москва". "Столичный выбор, народные цены!". Фото: архив ТЦ "Москва". "Столичный выбор, народные цены!". Фото: архив ТЦ "Москва". "Столичный выбор, народные цены!". Фото: архив ТЦ "Москва". "Столичный выбор, народные цены!". Фото: архив ТЦ "Москва". "Столичный выбор, народные цены!". Фото: архив ТЦ "Москва". "Столичный выбор, народные цены!". Фото: архив ТЦ "Москва". "Столичный выбор, народные цены!". Фото: архив ТЦ "Москва". "Столичный выбор, народные цены!". Фото: архив ТЦ "Москва".

Ритейлеры отмечают некоторые интересные изменения в потребительском поведении: с недавних пор барнаульцы и жители Алтайского края, которые часто приезжают за покупками в ТЦ "Москва", стали подстраиваться под акции магазинов заблаговременно, каждый раз спрашивая продавцов о грядущих скидках и прочих выгодных предложениях. С января многие покупатели, определяясь с покупкой, откладывали ее совершение, выясняя у продавцов время и характер ближайшей акции. Местные и федеральные сети подготовили свои бонусы и подарки, чем, конечно, делятся с покупателями. Но главная акция сезона стартовала в "Москве" с 1 февраля, и в первые же 5 дней торговый центр зафиксировал рекордный за всю историю магазина объем продаж. И это неудивительно, люди активно реагируют на возможность выигрыша: суть акции, приуроченной ко Дню Великой Победы, заключается в совершении покупки в любом отделе на сумму от 5 тыс. рублей, а 27 мая состоится розыгрыш ценных призов: на кону сертификаты разного номинала, бытовая техника, гаджеты и автомобиль Datsun.

Конечно, в ТЦ "Москва" легко стать участником акции: здесь представлена внушительная палитра товаров от эконом-класса до "люкс" и потребители с разным достатком смогут упаковать свой интерьер или дополнить его необходимыми мелочами.

Судя по "комплектации" торгового центра, барнаульцы кошельком подтверждают этот факт, - и вообще качество места для совершения покупок: "Москва" единственный в городе профильный ТЦ, где заполняемость составляет 100%. Пожалуй, это тот редкий случай, когда слоган отражает суть и те, на кого он нацелен, с этим согласны: "Столичный выбор, народные цены!"

Организатор акции: ООО "Контракт-Авто", ООО "Эталон", ООО "Формула". Срок проведения акции с 01.02.17 г. по 26.05.17 г.. Подробная информация о правилах проведения розыгрыша, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на сайте www.tcmsk.ru