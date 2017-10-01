Хлебная выставка на Алтае завершилась грандиозным праздником

День хлеба в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День хлеба в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День хлеба в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День хлеба в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День хлеба в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День хлеба в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День хлеба в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День хлеба в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День хлеба в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День хлеба в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День хлеба в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День хлеба в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День хлеба в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День хлеба в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День хлеба в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День хлеба в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День хлеба в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День хлеба в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День хлеба в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День хлеба в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День хлеба в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День хлеба в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День хлеба в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День хлеба в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День хлеба в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День хлеба в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День хлеба в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День хлеба в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День хлеба в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День хлеба в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День хлеба в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День хлеба в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День хлеба в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День хлеба в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День хлеба в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Если раньше лучшие хлеба края в одном месте можно было увидеть раз в два года, то теперь праздник перевели в формат ежегодного. Произошло это в прошлом году, когда в Барнауле впервые прошла специализированная выставка "Пекарь и кондитер".

В нынешнем году на ярмарке ВДНХ собрались около 10 алтайских производителей, в основном это небольшие пекарни, выпускающие хлеб, хлебобулочные изделия и всевозможную кондитерку. По словам Бориса Беньковского, президента "Алтайской гильдии пекарей и кондитеров", подобные предприятия делают упор именно на свежую продукцию. В отличие от крупных хлебозаводов, мини-пекарни имеют возможность делать подтоварку три-четыре раза в день, предлагая покупателю продукцию только что из печи.

Помимо дегустаций, продажи хлебов, здесь можно было поучаствовать в мастер-классах по росписи пряников из глазури, прямо на месте посмотреть, как работают профессионалы. Для самых маленьких посетителей "Праздника хлеба" была организована своя анимация.

Напомним, мероприятие стало завершающим аккордом трехдневной выставки "Пекарь и кондитер", которая проходила в Барнауле с 28 сентября. Вечером 29 сентября стали известны победители профессионального конкурса "Лучшие хлеба Сибири". Третье место заняла команда предприятия "Империя МОКС" из Кемерово. На втором неожиданно для многих оказалась сборная студентов "Алтайского колледжа сыроделия", среди которых была одна участница, не достигшая даже 18 лет. Победителем конкурса стали пекари барнаульского предприятия "Рунгисъ". Именно они представят сибирский регион на всероссийском кубке по хлебопечению, который пройдет в мае следующего года в Москве.