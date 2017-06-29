Хмурая и жаркая погода ждет жителей Алтая

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Сегодня, 06:17.
Жизнь

В предпоследний день июня на Алтае прогнозируют жаркую погоду и местами грозы с градом. 

Прогноз погоды в Алтайском крае

  • Переменная облачность, ночью в восточных и южных, днём в отдельных районах дождь, гроза, местами град. 
  • Ветер северный 4-9 м/с с усилением до 15 м/с.
  • Температура воздуха +25 … +30.

Прогноз погоды в Барнауле

  • Переменная облачность, в конце дня кратковременный дождь, гроза.
  • Ветер северный 4-9 м/с, при грозе порывы до 14 м/с.
  • Температура воздуха днём +27 … +29.

В Алтайском крае местами сохраняется высокая пожароопасность — 4 класс горимости.

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