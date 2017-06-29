Хмурая и жаркая погода ждет жителей Алтая

В предпоследний день июня на Алтае прогнозируют жаркую погоду и местами грозы с градом.
Прогноз погоды в Алтайском крае
- Переменная облачность, ночью в восточных и южных, днём в отдельных районах дождь, гроза, местами град.
- Ветер северный 4-9 м/с с усилением до 15 м/с.
- Температура воздуха +25 … +30.
Прогноз погоды в Барнауле
- Переменная облачность, в конце дня кратковременный дождь, гроза.
- Ветер северный 4-9 м/с, при грозе порывы до 14 м/с.
- Температура воздуха днём +27 … +29.
В Алтайском крае местами сохраняется высокая пожароопасность — 4 класс горимости.
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