Хмурая и жаркая погода ждет жителей Алтая

В предпоследний день июня на Алтае прогнозируют жаркую погоду и местами грозы с градом.

Прогноз погоды в Алтайском крае Переменная облачность, ночью в восточных и южных, днём в отдельных районах дождь, гроза, местами град.

Ветер северный 4-9 м/с с усилением до 15 м/с.

Температура воздуха +25 … +30. Прогноз погоды в Барнауле Переменная облачность, в конце дня кратковременный дождь, гроза.

Ветер северный 4-9 м/с, при грозе порывы до 14 м/с.

Температура воздуха днём +27 … +29. В Алтайском крае местами сохраняется высокая пожароопасность — 4 класс горимости.