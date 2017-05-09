Хмурый День Победы: прогноз погоды на 9 мая в Алтайском крае

9 мая в Алтайском крае будет облачно и ветрено. По прогнозам алтайских синоптиков, воздух прогреется максимум до +20.

Погода в Алтайском крае Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, с усилением до 15-20 м/с.

Температура днём +15 … +20, в западных районах +10 … +15. Погода в Барнауле Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 8-13 м/с.

Температура днём +15 … +17.