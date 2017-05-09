Хмурый День Победы: прогноз погоды на 9 мая в Алтайском крае

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Сегодня, 08:17.
Жизнь

9 мая в Алтайском крае будет облачно и ветрено. По прогнозам алтайских синоптиков, воздух прогреется максимум до +20.

Цветение. Весна.
Цветение. Весна. Фото: СС0.

Погода в Алтайском крае

  • Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, с усилением до 15-20 м/с.
  • Температура днём +15 … +20, в западных районах +10 … +15.      

Погода в Барнауле

  • Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 8-13 м/с.
  • Температура днём +15 … +17. 
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