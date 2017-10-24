Ходорковский призвал россиян идти на выборы президента

Михаил Ходорковский призвал россиян не отказываться от похода на президентские выборы в 2018 году. В Facebook он предлагает все прийти на избирательные участки и голосовать "против Путина (или его ставленника)".
Ходорковский назвал обычный бойкот выборов самооправданием бездействия для обывателя: "Важен факт отказа голосовать за заранее определенного победителя, а не факт отказа от своих гражданских прав, – отметил экс-глава "Юкоса". Первое – шаг вперед, к влиятельному гражданскому обществу. Второе – проявление безразличия к судьбе страны".
По словам бывшего владельца "Юкоса" и основатель "Открытой России", на этих выборах перед демдвижением стоят три основные задачи:
- Добиваться регистрации всех кандидатов, желающих баллотироваться и способных собрать голоса.
- Принять участие в протестном голосовании и в наблюдении за ходом выборов. "Протестное – значит против Путина (или его ставленника), за любого приемлемого кандидата, а в случае его отсутствия – против всех, испортив бюллетень", – пишет он.
- Поддерживать продвижение кандидатами принципиальных вопросов, важных для будущего России.
По мнению Ходорковского, такими вопросами являются:
- децентрализация и федерализация страны. Бюджетная самостоятельность на региональном и местном уровне;
- независимость судебной системы на базе расширения полномочий суда присяжных;
- исключение администрации президента и ФСБ из числа лиц, фактически назначающих судей.
Главным вопросом Ходорковский считает поэтапный переход к парламентской форме правления, сокращение полномочий президента в сфере внутренней политики.
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