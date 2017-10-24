Ходорковский призвал россиян идти на выборы президента

Ходорковский назвал обычный бойкот выборов самооправданием бездействия для обывателя: "Важен факт отказа голосовать за заранее определенного победителя, а не факт отказа от своих гражданских прав, – отметил экс-глава "Юкоса". Первое – шаг вперед, к влиятельному гражданскому обществу. Второе – проявление безразличия к судьбе страны".

По словам бывшего владельца "Юкоса" и основатель "Открытой России", на этих выборах перед демдвижением стоят три основные задачи:

Добиваться регистрации всех кандидатов, желающих баллотироваться и способных собрать голоса.

Принять участие в протестном голосовании и в наблюдении за ходом выборов. "Протестное – значит против Путина (или его ставленника), за любого приемлемого кандидата, а в случае его отсутствия – против всех, испортив бюллетень", – пишет он.

Поддерживать продвижение кандидатами принципиальных вопросов, важных для будущего России.

По мнению Ходорковского, такими вопросами являются:

децентрализация и федерализация страны. Бюджетная самостоятельность на региональном и местном уровне;

независимость судебной системы на базе расширения полномочий суда присяжных;

исключение администрации президента и ФСБ из числа лиц, фактически назначающих судей.

Главным вопросом Ходорковский считает поэтапный переход к парламентской форме правления, сокращение полномочий президента в сфере внутренней политики.