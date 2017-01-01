Холодные фронты принесли на Алтай ветер и мороз

После краткого потепления на территорию двух Алтаев пришли холодные фронты, и температура пошла на понижение. К концу дня похолодает еще больше, обещают синоптики. Кроме того, на юге Сибири в пятницу и почти все выходные будет дуть неприятный ветер.
Погода на 10 февраля
В Алтайском крае переменная облачность, днем в восточных и южных районах мокрый снег, снег, метель, на дорогах гололедица, местами снежные заносы. Температура воздуха -11…-16 °С, в западных районах -18…-23 °С, в юго-восточных -5…-10 °С с похолоданием в течение дня. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, с усилением до 12-17 м/с.
В Барнауле переменная облачность, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха -18…-20 °С с похолоданием в течение дня. Ветер юго-западный, 8-13 м/с.
В Республике Алтай облачно, на большей части территории небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах сильный снег, местами поземки и метели, на дорогах гололедица, снежные заносы. Температура воздуха -1…-6 °С, местами -11…-16 °С с похолоданием в течение дня. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15-20 м/с, в горах и на перевалах до 27-32 м/с. В горах лавиноопасно.
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