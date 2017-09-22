Холодный воздух из Арктики: синоптики дали недельный прогноз погоды на Алтае

После небольшого потепления 21 сентября, с 22 сентября в Алтайском крае вновь началось похолодание. Об этом сообщает в недельном прогнозе Алтайский гидрометцентр.
С 22 сентября в край начнёт поступать холодный воздух из Арктики, с которым температура воздуха в выходные дни понизится до +3...-6 ночь, 0...+5 днем.
На фоне низких температур сохранится неустойчивая погода с осадками в виде дождя. В ночь на воскресенье возможен мокрый снег. Это может привести к отложению временного снежного покрова в северных районах края.
В первой половине следующей недели ожидается спокойной погода без осадков. В ночные и утренние часы возможен туман. Температура воздуха в ночные часы будет понижаться до 0...-8, днём воздух прогреет всего до +1+7.
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