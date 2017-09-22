Холодный воздух из Арктики: синоптики дали недельный прогноз погоды на Алтае

С 22 сентября в край начнёт поступать холодный воздух из Арктики, с которым температура воздуха в выходные дни понизится до +3...-6 ночь, 0...+5 днем.

На фоне низких температур сохранится неустойчивая погода с осадками в виде дождя. В ночь на воскресенье возможен мокрый снег. Это может привести к отложению временного снежного покрова в северных районах края.

В первой половине следующей недели ожидается спокойной погода без осадков. В ночные и утренние часы возможен туман. Температура воздуха в ночные часы будет понижаться до 0...-8, днём воздух прогреет всего до +1+7.