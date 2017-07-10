Фотофакты. В Барнауле в шестой раз прошел чемпионат России по биатлону

География участников соревнований расширилась. В прошлом году у нас были в основном представители Сибирских регионов и Дальнего востока, а в этом году к нам приехали из Казани, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ульяновска, Саратова, Канска, Братска.

Уровень участников высокий, на этих соревнованиях собрались сильнейшие спортсмены, многие являются чемпионами России и чемпионами мира в своих возрастных группах соревнований по биатлону среди ветеранов.

Раньше мы гнались за тем, чтобы увеличить количество спортсменов, а сейчас настал тот период времени, когда количество перешло в качество. И сейчас мы стараемся не допускать тех спортсменов, у которых нет своих винтовок. Абсолютно все участники тренируются самостоятельно, серьезно готовятся к соревнованиям, проводят тренировки на уровне действующих спортсменов, поэтому результаты высокие.