Фотофакты. В Барнауле в шестой раз прошел чемпионат России по биатлону

С 7 по 9 июля в Барнауле уже в шестой раз прошел чемпионат России по летнему биатлону среди ветеранов. В течении трех дней 65 участников из 5 федеральных округов выявляли сильнейших.
В первый день соревнований состоялась индивидуальная гонка, во второй - спринтерская гонка, в третий - эстафета. Биатлонисты выступили в четырех возрастных группах. Главная особенность ветеранской эстафеты - общий возраст участников каждой команды чемпионата должен составлять не менее 180 лет. Правила соревнований в летнем биатлоне такие же, как и в зимнем, но вместо лыж используют лыжероллеры.
Андрей Угаров,
председатель организационного комитета по проведению летнего чемпионата России по биатлону:
География участников соревнований расширилась. В прошлом году у нас были в основном представители Сибирских регионов и Дальнего востока, а в этом году к нам приехали из Казани, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ульяновска, Саратова, Канска, Братска.
Уровень участников высокий, на этих соревнованиях собрались сильнейшие спортсмены, многие являются чемпионами России и чемпионами мира в своих возрастных группах соревнований по биатлону среди ветеранов.
Раньше мы гнались за тем, чтобы увеличить количество спортсменов, а сейчас настал тот период времени, когда количество перешло в качество. И сейчас мы стараемся не допускать тех спортсменов, у которых нет своих винтовок. Абсолютно все участники тренируются самостоятельно, серьезно готовятся к соревнованиям, проводят тренировки на уровне действующих спортсменов, поэтому результаты высокие.
За первое, второе и третье место в каждой возрастной группе в эстафете спортсмены получили телевизоры. Все призеры и победители соревнований получили памятные грамоты, медали и ценные призы от организаторов - управления спорта и молодежной политики Алтайского края, Барнаульского пивоваренного завода и агрохолдинга "Гудвил".