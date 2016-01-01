И грибы, и мясо: алтайский вор поживился инструментами и едой у односельчанки

В Заринском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении кражи. Мужчина обчистил свою односельчанку, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Накануне в полицию обратилась жительница села Новоманошкино и сообщила о том, что из ее дома пропали миксер, автомобильный компрессор, электродрель, два кг свиного мяса и пять кг грибов. Потерпевшая пояснила, что в доме временно никто не живет. Сумма ущерба составила около 7 000 рублей.
По подозрению в краже сотрудники уголовного розыска задержали 40-летнего односельчанина потерпевшей. Мужчина отрицать своей вины не стал. Часть похищенного правоохранители изъяли.
По данному факту возбудили уголовное дело. За кражу с незаконным проникновением в жилище мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.