И грибы, и мясо: алтайский вор поживился инструментами и едой у односельчанки

Кража в Заринском районе. Фото: 22.мвд.рф. Кража в Заринском районе. Фото: 22.мвд.рф. Кража в Заринском районе. Фото: 22.мвд.рф.

Накануне в полицию обратилась жительница села Новоманошкино и сообщила о том, что из ее дома пропали миксер, автомобильный компрессор, электродрель, два кг свиного мяса и пять кг грибов. Потерпевшая пояснила, что в доме временно никто не живет. Сумма ущерба составила около 7 000 рублей.

По подозрению в краже сотрудники уголовного розыска задержали 40-летнего односельчанина потерпевшей. Мужчина отрицать своей вины не стал. Часть похищенного правоохранители изъяли.

По данному факту возбудили уголовное дело. За кражу с незаконным проникновением в жилище мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.