Лучшая* газета России — "Свободный курс"

Третий год подряд газета "Свободный курс" вошла в число победителей конкурса "10 лучших газет России". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Третий год подряд газета "Свободный курс" вошла в число победителей конкурса "10 лучших газет России". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Третий год подряд газета "Свободный курс" вошла в число победителей конкурса "10 лучших газет России". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Третий год подряд газета "Свободный курс" вошла в число победителей конкурса "10 лучших газет России". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Третий год подряд газета "Свободный курс" вошла в число победителей конкурса "10 лучших газет России". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Третий год подряд газета "Свободный курс" вошла в число победителей конкурса "10 лучших газет России". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Третий год подряд газета "Свободный курс" вошла в число победителей конкурса "10 лучших газет России". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Третий год подряд газета "Свободный курс" вошла в число победителей конкурса "10 лучших газет России". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Третий год подряд газета "Свободный курс" вошла в число победителей конкурса "10 лучших газет России". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Третий год подряд газета "Свободный курс" вошла в число победителей конкурса "10 лучших газет России". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Этот престижный конкурс проводится с 2014 г. Союзом журналистов России, Альянсом независимых региональных издателей страны, Союзом издателей "ГИПП" и редакцией московского журнала "Журналистика и медиарынок".

Третья победа – абсолютный результат, потому что и конкурс этот – третий по счету. Уже традиционное попадание в "десятку" победителей конкурса, в котором участвуют сильнейшие редакции России, это общая заслуга журналистов, редакторов, дизайнеров, рекламистов, работников типографии, а также менеджеров издательского дома "Алтапресс".

Читатели "СК" – это активные, деятельные, состоявшиеся жители нашего края. Среди читателей газеты – ответственные лица Правительства, сотрудники мэрии столицы Алтая, капитаны регионального бизнеса, депутатский корпус нашего региона, культурная элита края.

Аудитория "Свободного курса" – это люди, принимающие решения и достигшие заметных успехов в бизнесе, политике и иных сферах общественной жизни. Именно им адресованы аналитические материалы журналистов и мнения авторитетных экспертов, которые регулярно печатаются в газете. Работа в интересах такой качественной аудитории – явление для нашей страны уникальное, что собственно и объясняет выбор жюри конкурса "10 лучших газет России". Именно такие читатели заинтересованы в информационно-рекламном сопровождении своего бизнеса и своих проектов на страницах еженедельника "Свободный курс".

Газета "Свободный курс" выходит без перерыва вот уже 27 лет – с декабря 1990 года. Сегодня 16-тысячный тираж распространяется по подписке и в розницу во всех городах и районах Алтайского края.

*по результатам федерального профессионального конкурса "10 лучших газет России" (источник: www.ruj.ru)