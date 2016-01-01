Пьяный барнаулец спилил сосну у соседа себе на праздник

Сотрудники полиции Барнаула задержали 30-летнего местного жителя, которого подозревают в краже сосны. Накануне в полицию обратился житель села Гоньба и сообщил, что на его приусадебной территории спилили дерево. Сумма причиненного ущерба составила 6 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Он оказался ранее несудимым. Мужчина пояснил стражам правопорядка, что похитил сосну в состоянии алкогольного опьянения, и хотел поставить ее у себя дома к Новому году.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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