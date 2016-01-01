Пьяный барнаулец спилил сосну у соседа себе на праздник

Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Он оказался ранее несудимым. Мужчина пояснил стражам правопорядка, что похитил сосну в состоянии алкогольного опьянения, и хотел поставить ее у себя дома к Новому году.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.