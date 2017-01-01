Ideal Pharma GmbH: появился новый пептидный комплекс.

Чтобы лучше понять механизм работы нового комплекса, стоит рассмотреть действие аминокислот BCAA и короткого пептида IPH-AGAA отдельно.

BCAA

Группа аминокислот — изолейцина, лейцина, валина, — ответственных за защиту мышечных тканей от перенапряжения и регулирование секреции некоторых гормонов. BCAA незаменимы для набора сухой мышечной массы и особенно широко применяются в бодибилдинге и ряде других силовых дисциплин.

Аминокислоты BCAA активизируют рост мышц даже без углеводов. Лейцин, одна из составляющих комплекса, дает спортсмену больше энергии, чем глюкоза. Комплекс особо эффективен для сжигания жиров, так как аминокислоты обманывают мозг, посылая в него сигналы о пище в желудке.

Общее воздействие на гормональный фон положительно влияет на выработку гормона роста, нормализацию инсулина и регулирование гормона голода (лептин).

IPH-AGAA

Короткий пептид мышц IPH-AGAA "разгоняет" метаболизм в клетках мышечной ткани и позволяет мышцам быстрее расти. Суть его применения в комплексе с BCAA в том, что пептид в несколько раз увеличивает эффект от применения аминокислот.

IPH-AGAA поддерживает водный и минеральный баланс мышц, обладает антиоксидантными свойствами, стимулирует интенсивное питание клеток, препятствует кислородному голоданию — стимулирует работу мышц при гипоксии и способствует их эластичности и упругости.

Спортсмены, применявшие данный пептид, улучшали свои динамические показатели, у них повышалась гибкость, сокращалась утомляемость, ускорялось восстановление мышц после повышенных нагрузок. Специалисты института акцентировали внимание на отсутствии побочных эффектов.

Согласно исследованиям, короткий пептид мышц IPH-AGAA показал лучшие результаты по сравнению с другими пептидами, которые используют профессиональные спортсмены.

Ранее пептиды использовались только профессиональными спортсменами из-за характера применения (инъекции), сложного хранения и обязательного соблюдения часов приема. Комплекс BCAA IPH-AGAA прост в применении — благодаря усилиям специалистов Ideal Pharma GmbH теперь он входит в состав привычного спортивного питания.

Справка

Ideal Pharma GmbH — инновационная европейская компания с дочерними подразделениями в США, Канаде и Англии. Компания — разработчик технологий производства и методики анализа пептидных комплексов — проводит исследования эффективности их применения.

Сложный процесс производства пептидов и пептидных комплексов требует наличия сложнейших биотехнологий, серьезной научной и лабораторной базы. Большой научный потенциал и технические возможности позволили Ideal Pharma GmbH занять одну из лидирующих позиций на сравнительно молодом рынке пептидов и сырьевых комплексов на их основе.

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