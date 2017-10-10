IDEAL PHARMA PEPTIDE представит новую продукцию на CPhI Worldwide 2017.

Решение о сотрудничестве IDEAL PHARMA PEPTIDE (Германия) с компанией Wuxi Jinghai Amino Acid (Китай) было принято неслучайно. Компания, созданная в 1993 году, сегодня — один из ведущих в Китае производителей аминокислот с правом экспорта и импорта профильной продукции и сырья. В 2002 году предприятие прошло сертификацию: GMP, HALAL, KOSHER, ISO 9001 и ISO 22000.

Wuxi Jinghai Amino Acid Co Ltd ( WJAA ) — один из ключевых игроков в национальном плане развития Китая и одно из высокотехнологичных предприятий провинции Цзянсу, где и расположено. Кроме того, WJAA — член Ассоциации фармацевтической промышленности Китая.

Штат компании — 250 человек, которые трудятся на площади 38388 кв. м. 16762 из них — занимают производственные помещения. В год WJAA производит около 3000 тысяч тонн аминокислот. Производство WJAA — это комплекс самого современного оборудования и технологий, плюс высококвалифицированный персонал. Основной бренд аминокислот, который производит компания — AMINOWILL.

Эти факторы сыграли ключевую роль в решении о сотрудничестве с WJAA в роли производителя пептидных комплексов IPH таких как BCAA IPH AGAA, BCAA IPH AVN и BCAA IPH AEN, по технологиям и с применением коротких пептидов IDEAL PHARMA PEPTIDE GmbH (GERMANY), на основе высококачественных аминокислот AMINOWILL. Конечные потребители продукта — европейские и американские компании, специализирующиеся на инновационных решениях для производства спортивного питания.

Адрес: 61348, Германия, Бад-Хомбург, Фердинандштрассе, 11

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