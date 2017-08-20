ИГИЛ* взяла на себя ответственность за "резню" в Сургуте

Утром 19 августа, на центральных улицах Сургута мужчина, вооруженный ножом, напал на людей. Восемь человек были госпитализированы. Два из них находятся в тяжелом состоянии. Самого нападавшего при задержании застрелили полицейские.

Ранее СМИ выдвигали версию о теракте и даже писали, что на теле застреленного преступника был предмет похожий на пояс шахида. Однако в полиции эту версию отвергли.

Под личный контроль расследование произошедшего взял председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее в пресс-службе УМВД, что рассматривают несколько версий, при этом версия о теракте не является основной. В СКР сообщили, что на нападавшего уже запрошены "характеризующие материалы". "Будет проверяться информация о возможных его психических отклонениях", — отметили в ведомстве, пишет РБК.

*ИГИЛ - запрещенная в России террористическая организация.