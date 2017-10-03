ИГИЛ* взяла ответственность за массовый расстрел людей на фестивале в Лас-Вегасе

64-летний Стивен Пэддок из города Мескит, штат Невада несколько минут вел стрельбу по людям с 32-го этажа отеля, засев там с арсеналом из как минимум из 10 винтовок. Он застрелился до того, как полицейские ворвались в его номер.

В доме Пэддока полицейские обнаружили еще несколько единиц оружия, сказал журналистам представитель местной полиции Куинн Эверетт. "Он жестоко убил более 50 человек и ранил еще несколько сотен. Это акт абсолютного зла", - сказал президент США Дональд Трамп в заявлении, с которым он выступил в Белом доме. Мировые лидеры выразили соболезнования в связи с инцидентом.

“We saw people dropping”: This is what eyewitnesses saw as a gunman opened fire on Las Vegas concert https://t.co/JNa2uj5YKT pic.twitter.com/wbwFJOkqP1 — Los Angeles Times (@latimes) 2 октября 2017 г.

Сообщается, что раньше Пэддок ранее не имел проблем с законом. Ответственность за атаку на себя взяли ультраджихадисты "Исламского государства" через лояльный информационный ресурс Amaq. "Атака в Лас-Вегасе была осуществлена солдатом "Исламского государства", и он провел ее в ответ на призывы ударить по странам коалиции", - говорится в сообщении. Американские чиновники усомнились в этом сообщении и рекомендовали воздержаться от выводов.

Полиция пока называет неокончательным количество жертв атаки. Однако уже сейчас понятно, что это самый смертоносный случай массовой стрельбы в США с момента кровопролитной атаки на ночной клуб в Орландо, Флорида, в июне 2016 года, когда вооруженный винтовкой мужчина убил 49 человек. Ответственность за то нападение также взяло на себя ИГ.

* Террористическая группировка, запрещенная на территории России.