II Сибирский производственный форум соберет более 150 руководителей со всего региона

Всего, как ожидают организаторы, в форуме примут участие более 150 топ-менеджеров, собственников бизнеса, предпринимателей и руководителей функциональных подразделений производственных предприятий Сибирского региона.

Программа форума предполагает разные форматы мероприятий. В первый день участники форума посетят производства крупнейших компаний СФО, таких как: "ТехноНИКОЛЬ-Сибирь", АО "Экран", ГК "Обувь России", "ДИНАЛ" и NPM Group. Во второй день будут проходить пленарные заседания и дискуссии, в третий — мастер-классы по основным аспектам управления: продажи и маркетинг для производственных предприятий, совершенствование операций, управление персоналом, информационное и юридическое обеспечение деятельности.

На форуме выступят руководители ведущих предприятий региона: Павел Бобошик, председатель Совета директоров АО "Завод "Экран", Виталий Фролов, директор по интеграции новых активов компании "ТехноНИКОЛЬ", Владимир Яцына, совладелец компании "Родная земля", генеральный директор УК "ЛендФинанс", Андрей Попов, генеральный директор компании "Динал", Дмитрий Карпенко, IT-директор ГК "Обувь России", Петр Тугулев, директор ООО "ПКБ-ТИС", и другие.

Среди вопросов, которые будут обсуждаться на форуме: как создать комплексную систему повышения производительности компании, перейти от местной конкуренции к глобальному лидерству, управлять эффективностью производства от становления компании до этапа зрелости, привлекать инвестиции в условиях ограниченных и дорогих ресурсов, и многое другое.

В этом году форум проводится во второй раз. Организаторами мероприятия являются компания "ИнфоСофт" и группа компаний "Обувь России". Официальный информационный партнер форума — ИА "Интерфакс-Сибирь". Мероприятие проходит при поддержке Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, Департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска и Новосибирской городской торгово-промышленной палаты.

Организационные партнеры — КГ "Управленческая практика" и "Сибирская Юридическая Компания".

Более подробная информация о проекте на сайте: sibproforum.ru