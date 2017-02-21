Ильхам Алиев назначил свою красавицу жену первым вице-президентом Азербайджана

Мехрибан Алиева жена президента Азербайджана Ильхама Алиева.Окончила с красным дипломом Первый московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова.Вышла замуж за Ильхама Алиева и родила 2 детей во время учебы в ВУЗе. Фото: из открытых источников в интернете. Мехрибан Алиева. Фото: instagram.com/mehribanaliyevaa. Мехрибан Алиева. Фото: instagram.com/mehribanaliyevaa. Мехрибан Алиева. Фото: instagram.com/mehribanaliyevaa. Мехрибан Алиева. Фото: instagram.com/mehribanaliyevaa. Мехрибан Алиева. Фото: instagram.com/mehribanaliyevaa. Мехрибан Алиева. Фото: instagram.com/mehribanaliyevaa. Мехрибан Алиева. Фото: instagram.com/mehribanaliyevaa. Мехрибан Алиева. Фото: instagram.com/mehribanaliyevaa. Мехрибан Алиева. Фото: instagram.com/mehribanaliyevaa.

В случае, если Ильдар Алиев не сможет по каким-то причинам исполнять свои обязанности, по конституции Азербайджана именно первый вице-президент становится и.о. главы государства, передает Рен-ТВ.

По словам президента Алиева, его решение объясняется ролью жены в общественно-политической и культурной жизни страны. "Ее деятельность как депутата направлена на решение проблем избирателей", - отметил он, представляя ее на заседании Совбеза Азербайджана.

В конституции Азербайджана были приняты изменения после референдума, прошедшего в сентябре 2016 года. Тогда большинство азербайджанцев высказались за поправки в главный документ страны, согласно чему срок президентских полномочий в стране увеличился с 5 до 7 лет. Именно тогда появились должности вице-президентов страны, а также снизились возрастные цензы для кандидатов на пост президента Азербайджана.

Напомним, что сам Ильхам Алиев стал главой Азербайджана после своего отца Гейдара, правившим этой страной в качестве президента с 1993 по 2003 годы. А с 1969 по 1982 годы Гейдар Алиев был первым секретарем ЦК КП Азербайджанской ССР.

1 Что известно о Мехрибан Алиевой? Мехрибан Пашаева родилась 26 августа 1964 года в Баку Шуваляне. В 1982 году окончила с золотой медалью школу, затем - поступила в Азербайджанский государственный мединститут, а продолжила обучение в Первом московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова, который окончила с красным дипломом в 1988 году. Замуж Мехрибан вышла во время учебы. У Ильхама Алиева и его супруги двое дочерей - Лейла и Арзу, а также сын Гейдар.