Ильхам Алиев назначил свою красавицу жену первым вице-президентом Азербайджана

21 февраля Мехрибан Алиева указом своего мужа назначена первым вице-президентом Азербайджана.
В случае, если Ильдар Алиев не сможет по каким-то причинам исполнять свои обязанности, по конституции Азербайджана именно первый вице-президент становится и.о. главы государства, передает Рен-ТВ.
По словам президента Алиева, его решение объясняется ролью жены в общественно-политической и культурной жизни страны. "Ее деятельность как депутата направлена на решение проблем избирателей", - отметил он, представляя ее на заседании Совбеза Азербайджана.
В конституции Азербайджана были приняты изменения после референдума, прошедшего в сентябре 2016 года. Тогда большинство азербайджанцев высказались за поправки в главный документ страны, согласно чему срок президентских полномочий в стране увеличился с 5 до 7 лет. Именно тогда появились должности вице-президентов страны, а также снизились возрастные цензы для кандидатов на пост президента Азербайджана.
Напомним, что сам Ильхам Алиев стал главой Азербайджана после своего отца Гейдара, правившим этой страной в качестве президента с 1993 по 2003 годы. А с 1969 по 1982 годы Гейдар Алиев был первым секретарем ЦК КП Азербайджанской ССР.
Мехрибан Пашаева родилась 26 августа 1964 года в Баку Шуваляне. В 1982 году окончила с золотой медалью школу, затем - поступила в Азербайджанский государственный мединститут, а продолжила обучение в Первом московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова, который окончила с красным дипломом в 1988 году.
Замуж Мехрибан вышла во время учебы. У Ильхама Алиева и его супруги двое дочерей - Лейла и Арзу, а также сын Гейдар.
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