Илья Яшин и еще два видных оппозиционера победили на выборах в Москве

На выборах в Красносельском районе Москвы лидирует оппозиционное движение "Солидарность", заявил лидер этого движения Илья Яшин.
Илья Яшин,
политик:
Итоги выборов в Красносельском: Солидарность — семь мандатов, Единая Россия — три. В обоих округах первые места наши.
По словам Яшина, на одном из участков лидирует сам, пишет Газета.ru.
Оппозиция заявила о победе в восьми районах на муниципальных выборах в Москве. Как считают в штабе объединенной демократической коалиции Дмитрия Гудкова, оппозиционные кандидаты получают большинство мандатов в таких районах как: Якиманка, Тверской, Гагаринский, Красносельский, Ломоносовский, Академический, Хамовники и Басманный.
По даным Гудкова, в число победивших на муниципальных выборах входят и союзники из "Яблока", которые сотрудничают со штабом объединенной демократической коалиции. Однако на сайте "Яблока" отмечается, что по предварительным данным, более 50 кандидатов стали муниципальными депутатами, сообщает Ura.ru.
О своей победе в Twitter заявили кандидаты в муниципальные депутаты специальный корреспондент "Новой газеты" Илья Азар и Люся Штейн, представляющая команду Гудкова.
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