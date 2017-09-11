Илья Яшин и еще два видных оппозиционера победили на выборах в Москве

Илья Яшин,

политик:

Итоги выборов в Красносельском: Солидарность — семь мандатов, Единая Россия — три. В обоих округах первые места наши.

По словам Яшина, на одном из участков лидирует сам, пишет Газета.ru.

Оппозиция заявила о победе в восьми районах на муниципальных выборах в Москве. Как считают в штабе объединенной демократической коалиции Дмитрия Гудкова, оппозиционные кандидаты получают большинство мандатов в таких районах как: Якиманка, Тверской, Гагаринский, Красносельский, Ломоносовский, Академический, Хамовники и Басманный.

По даным Гудкова, в число победивших на муниципальных выборах входят и союзники из "Яблока", которые сотрудничают со штабом объединенной демократической коалиции. Однако на сайте "Яблока" отмечается, что по предварительным данным, более 50 кандидатов стали муниципальными депутатами, сообщает Ura.ru.

О своей победе в Twitter заявили кандидаты в муниципальные депутаты специальный корреспондент "Новой газеты" Илья Азар и Люся Штейн, представляющая команду Гудкова.