753 именинника посетили детский клуб "Игрополис" совершенно бесплатно

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Сегодня, 10:17.
Жизнь

С апреля 2017 года "Игрополис" - развлекательный комплекс для детей, приглашает всех отпраздновать свой День рождения и дарит бесплатное посещение игровой зоны именинникам.

День рождения. Фото: архив детского клуба "Игрополис".
День рождения. Фото: архив детского клуба "Игрополис".
День рождения. Фото: архив детского клуба "Игрополис".
День рождения. Фото: архив детского клуба "Игрополис".
День рождения. Фото: архив детского клуба "Игрополис".
День рождения. Фото: архив детского клуба "Игрополис".
День рождения. Фото: архив детского клуба "Игрополис".
День рождения. Фото: архив детского клуба "Игрополис".

С момента старта акции, "Игрополис" смогли бесплатно посетить уже 753 ребенка.

Детский клуб "Игрополис" располагается на третьем этаже торгово-офисного центра "Геомаркет". На площади 1400 квадратных метров разместились огромные лабиринты, веревочный парк, батуты, скалодром, игровые автоматы и большое детское кафе.

День рождения.
День рождения.

"Игрополис" с радостью объявляет, что Акция для именинников продолжается и приглашает всех ребят и их родителей в гости! Ребенок может бесплатно посетить игровую зону в свой день Рождения или в день до или в день после. Билеты в веревочный парк и игровые автоматы приобретаются отдельно.

День рождения.
День рождения.

В "Игрополисе" довольно приемлемые цены. Так, например, посещение веревочного парка обойдется всего в пятьдесят рублей на ребенка.

Также детский клуб "Игрополис" предлагает выгодные условия для групповых посещений игровой зоны. Группам детей от 20 человек предоставляется скидка 20%. Она действует на все аттракционы, кроме веревочного парка и автоматов.

День рождения.
День рождения.

Режим работы:

  • Вторник – суббота с 10.00 до 20.00
  • Воскресенье с 10.00 до 19.00

Более подробные условия посещения клуба и предварительные заявки на проведения мероприятий – по телефону: 57-00-63, ТЦ Геомаркет, пр.Ленина, 154-а, к.1, 3-й этаж.

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