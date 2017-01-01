Инфографика. Что известно о крушении вертолёта в Горном Алтае

На борту вертолета в момент крушения находились: шеф-пилот Heliport Istra Дмитрий Ракитский, его жена Елена, алтайский бизнесмен Анатолий Банных, заместитель гендиректора крупнейшего в Европе многофункционального вертолетного комплекса Heliport Moscow Мария Козинцева, известный бейсджампер Глеб Вореводин.

Место крушения находится в 24 км от села Яйлю и в 40 км от села Артыбаш. Незадолго до катастрофы Robinson совершал посадку на кордоне Кокши. Отсюда он вылетел около 20.20 и вскоре на расстоянии около 200-300 метров от берега вертолет упал в озеро.

Пилот вертолета Robinson 66 заправил полный бак на кордоне в Кокши (Республика Алтай) и взлетел. Дул сильный боковой ветер, и вертолет практически штопором вошел в Телецкое озеро на расстоянии примерно 500 метров от берега.

Спасатели МЧС для поисков уже развернули группировку. Подготовлены три вертолетные площадки в Артыбаше, Йогаче и Яйлю. От МЧС России задействовано 105 человек, 20 единиц техники.

СМИ сообщили о том, что спасатели нашли тело пассажира вертолета — Елены Ракитской. Также есть данные о найденных обломках воздушного судна.