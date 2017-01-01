Инфографика. Лунный календарь садовода: чем заниматься на дачном участке целый год

Лунный календарь садовода на 2017 год.

Российский, и в особенности сибирский климат, не всегда дружелюбен для садовых растений. Однако опытные дачники и огородники приспособились выращивать хороший урожай даже в столь непредсказуемых условиях. И для этого садоводу приходят на помощь астрологи, советы которых собрал журнал "Телепарк" в своем лунном календаре.

Напомним, что лунный месяц короче солнечного и продолжается всего 29 дней. Спутница Земли за этот период успевает побывать в четырех фазах — две фазы растущей Луны и две фазы убывающей планеты.

Наши предки наблюдали за воздействием ночного Светила на все живое на Земле. Они сделали вывод, что в определенные дни лунного месяца природа и растения ведут себя по разному. Люди заметили, что растения, посаженные во время Полнолуния, плохо развиваются и почти не дают урожай.

Посадку можно производить уже на следующий день после полной Луны. Придерживайтесь советов лунной таблицы, чтобы собрать богатый урожай, независимо от времени года.