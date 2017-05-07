Инфографика. Шагает по планете: как проходит "Бессмертный полк" в разных странах

Правда, в случае с этой акцией совсем не важно, кто был первым. Намного важнее, что полк объединяет потомков солдат, павших во Второй мировой войне, на всей планете. Это напоминает о масштабе и трагичности последствий тех военных действий. В России война коснулась каждой семьи, а в мире — большей части стран. Внуки павших солдат живут в самых неожиданных местах. И 9 мая они выходят на улицу с портретами своих предков, чтобы почтить их память.

В большинстве городов и сел акция "Бессмертный полк" проходит по центральным улицам, паркам или кладбищам. Завершаются шествия возложением цветов к памятникам солдатам, погибшим во Второй мировой войне или в других вооруженных конфликтах, запуском в небо белых шаров с эмблемой "Бессмертного полка", митингами или концертами.

В некоторых странах (например, в Абхазии и Южной Осетии) люди выходят на улицы с портретами солдат, погибших не только во Второй мировой войне, но и в других вооруженных конфликтах.

В Швейцарии акция завершается возложением цветов на мемориале, расположенном на кладбище "Хорнли" в Базеле. Там захоронены четыре красноармейца, погибших во Второй мировой войне. На нем высечены имена еще 21 военнослужащего Советской армии — тех, кто скончался от ран в Швейцарии. Где находятся их могилы, неизвестно.

В Нью-Йорке в 2017 году акция завершится запуском белых шаров в Бэттери-Парке с видом на статую Свободы.

В Вене "Бессмертный полк" движется к монументу советским воинам-освободителям на площади Шварценбергплац, который сооружен в память о 17 тыс. советских солдат, погибших в ходе Венской наступательной операции. Памятник представляет собой 12-метровую фигуру солдата, установленную на 20-метровом постаменте. За ним расположена колоннада с гравировкой на русском языке: "Вечная слава героям Красной армии, павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками за свободу и независимость народов Европы".

В Исландии День Победы празднуют рядом с памятником ветеранам арктических конвоев (операции доставки важных документов и грузов по северным морям из США и Великобритании в СССР во время Второй мировой войны). Возле него похоронен советский моряк Александр Малай. На его могилу каждый год 9 мая приходят люди после официальных мероприятий. Здесь же проходил и "Бессмертный полк".

В Берлине "Бессмертный полк" дошел до Мемориала павшим советским воинам в Тиргартене — это один из трех монументов, возведенных в память о тысячах советских солдат, павших во время штурма Берлина. Центральная часть мемориала представляет собой вогнутый ряд колонн с более крупной центральной колонной, являющейся постаментом для восьмиметровой бронзовой статуи советского воина. Винтовка на его плече говорит о закончившейся войне.

В Коста-Рике участники акции "Бессмертный полк" собираются в парке Моразан столицы Сан-Хосе, где находятся две памятные плиты. Одна посвящена юбилею окончания Второй мировой войны, а вторая — битве за Москву. На этом месте традиционно выходцы из России и других бывших советских республик празднуют 9 Мая — День Победы.

В Милане акция состоялась на монументальном кладбище "Маджоре", где покоятся советские воины и итальянские партизаны, погибшие во Второй мировой войне.