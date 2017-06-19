Инопланетяне из Млечного Пути скоро выйдут на связь с землянами

Специалисты отмечают, что внеземные существа способный выйти на контакт с землянами.

В ходе исследования ученые модифицировали уравнение Дрейка, представляющее собой равенство, с одной стороны которого находится произведение семи множителей, а с другой — число внеземных цивилизаций.

В масштабах галактики, по мнению ученых, может быть, как минимум, одна инопланетная цивилизация, способная навести контакты с нашей планетой, уточняет "Федеральное агентство новостей".

Теперь специалисты ожидают запуска космических обсерваторий TESS и JWST, возможности которых позволят проверить выводы опубликованной работы, пишет ura.ru.