Инопланетяне из Млечного Пути скоро выйдут на связь с землянами

Группе американских ученых удалось доказать существование высокотехнологичной цивилизации в Млечном Пути, пишет "Лента.ру"
Специалисты отмечают, что внеземные существа способный выйти на контакт с землянами.
В ходе исследования ученые модифицировали уравнение Дрейка, представляющее собой равенство, с одной стороны которого находится произведение семи множителей, а с другой — число внеземных цивилизаций.
В масштабах галактики, по мнению ученых, может быть, как минимум, одна инопланетная цивилизация, способная навести контакты с нашей планетой, уточняет "Федеральное агентство новостей".
Теперь специалисты ожидают запуска космических обсерваторий TESS и JWST, возможности которых позволят проверить выводы опубликованной работы, пишет ura.ru.
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