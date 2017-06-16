Инопланетяне сказали "WOW" во время "прямой линии" с Путиным. Подробности

О том, что некий сигнал пытается парализовать "Прямую линию" Путина, сообщила в СМИ "Русская медиагруппа".
На трех московских радиостанциях DFM, Maximum и "Хит ФМ" перед стартом разговора российского президента с народом случились помехи.
Сбои в вещании наблюдались с 7 до 8 часов утра. В течение 30 секунд шли прерывистые сигналы, которые потом еще дважды повторялись. Столичные уфологи тут же выдвинули версию, что "Прямую линию" пытаются сорвать инопланетяне, пишет ura.ru.
"Поскольку на данный момент мы не понимаем истинную природу этих сигналов и поэтому не можем отрицать их потенциально инопланетное происхождение", — приводит "Федеральное агентство новостей" слова эксперта частной космической компании Виталия Егорова.
Впрочем, сигнал уже расшифровали. Впервые подобный радиоимпульс, получивший впоследствии название "WOW", был зафиксирован ученым Джерри Эйманом в 1977 году и больше не повторялся. Расшифровать это инопланетное послание до сих пор не удалось, пишет Телеканал 360. Конечно, легче всего объяснить это действиями военных, но в данной ситуации необходимо продолжить наблюдение.
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