Иностранцев обяжут сдавать отпечатки пальцев при въезде в Китай

По сообщению ведомства, с 10 февраля, все иностранцы будут сдавать отпечатки пальцев в аэропорту города Шэньчжэнь (южная провинция Гуандун), а затем эта процедура будет введена и в других пропускных пунктах страны. Нововведение затронет всех въезжающих в Китай иностранцев в возрасте от 14 до 70 лет. Власти Китая отмечают, что эти меры направлены на усиление иммиграционного контроля и повышение его эффективности.

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