Иностранцев обяжут сдавать отпечатки пальцев при въезде в Китай

Власти Китая собираются снимать отпечатки пальцев у всех иностранцев при въезде в страну. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство общественной безопасности Китая.
По сообщению ведомства, с 10 февраля, все иностранцы будут сдавать отпечатки пальцев в аэропорту города Шэньчжэнь (южная провинция Гуандун), а затем эта процедура будет введена и в других пропускных пунктах страны. Нововведение затронет всех въезжающих в Китай иностранцев в возрасте от 14 до 70 лет. Власти Китая отмечают, что эти меры направлены на усиление иммиграционного контроля и повышение его эффективности.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.