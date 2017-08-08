Институт садоводства имени Лисавенко собираются закрыть

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Сегодня, 19:05.
Жизнь

В Барнауле собираются закрыть "НИИ садоводства Сибири имени Лисавенко". Реорганизация пройдет уже через две недели, сообщает телеканал "Наши Новости".

Институт Лисавенко.
Институт Лисавенко. Фото: Михаил Хаустов.

Ранее altapress.ru писал, что в Алтайском крае создадут "Федеральный научный центр агробиотехнологий", в который войдут пять институтов из Алтайского края и Республики Алтай. В том числе и НИИ им. Лисавенко.

Руководство учреждения пока не комментирует ситуацию, но сотрудники учреждения надеются, что после реформ не последует никаких кадровых сокращений, а условия работы останутся прежними.

Справка

Сотрудники "НИИ садоводства Сибири имени Лисавенко" первыми в мире внедрили в культуру дикую облепиху, вывели урожайные сорта яблонь, вишни, жимолости.

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