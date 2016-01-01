Инструкция. Как барнаульцу пополнить транспортную карту через банкомат и не расстроиться

В офисе "Сбербанка" на Никитина семь банкоматов, но пополнить карту можно только в одном. При этом нет никаких обозначений, чтобы клиентам было легче сориентироваться. Пришлось подходить к каждому терминалу и проверять — есть ли на аппарате слот для транспортной карты.

Подходим к нужному банкомату. На экране или где-либо поблизости никаких подсказок как воспользоваться нововведением. "Нужно ли вкладывать карту сразу или подождать?" - первый вопрос, который возникнет у любого нового пользователя. Вкладываем — ничего не происходит.

Входим в раздел "Платежи наличными". Банкомат предлагает разные виды услуг, но пополнения карт среди них нет. Жмем "Другие категории". И здесь уже видим пункт "Транспортная карта". Заходим в него, и аппарат предлагает выбрать, какую карту мы хотим пополнить — барнаульскую или бийскую. Когда выбираем нужную, терминал предлагает вставить карту.

Какой стороной вставлять проездной в слот — неважно, банкомат "увидит" ее в любом случае. На экране высвечивает номер карты, срок ее действия и остаток. Жмем "Продолжить" и попадаем на "Список доступных билетов". Из него узнаем свой тариф - "Электронный кошелек". Странно, какой может быть список, если на каждую карту можно записать всего один тариф? При этом сменить тариф банкомат не предлагает.

Далее странностей еще больше. Доходим до пополнения карты и ждем, что откроется купюроприемник и можно будет внести деньги на счет. Однако этого не происходит. Вместо этого банкомат предлагает указать, какую сумму мы хотим внести. Пишем "50".

Далее терминал неожиданно просит выбрать оператора связи. Неужели внести деньги на счет карты можно только с баланса телефона? Затем вводим свой номер, подтверждаем его, и только после этого банкомат дает возможность вставить в себя купюру. Подтверждаем платеж. Какое-то время машина думает и мы уже готовы вытащить карту из слота как появляется предупреждение: "Не вынимайте карту, идет зачисление". Процесс длится несколько секунд, после чего терминал разрешает забрать проездной и выдает чек.

Интересно, что на телефон не пришло никакой смс об операции. Возникает вопрос — зачем тогда было тратить время на выбор оператора связи и ввод телефонного номера?

В целом процесс пополнения карты занял около 3-4 минут. Даже для уверенного пользователя банкоматом быстро разобраться в алгоритме с первого раза может быть непросто. Что уж говорить о тех, кто не так часто им пользуется. Очевидно, что без подсказок многие горожане будут вставлять карту не в специальный слот, а в картридер для банковских карты.

Поэтому необходимо, чтобы:

"Центртранс" разъяснил хотя бы на своем сайте последовательность действий

у банкоматов хотя бы первое время висели подсказки.