7 фактов про праздник 7 июля и день "двух Иванов"

Православная церковь отмечает 7 июля день рождения (рождества) предтечи и крестителя Господня Иоанна. Для большинства людей 7 июля — это праздник Ивана Купалы, связанный с гаданиями, прыжками через костер и массовыми гуляниями на берегу реки.
Иоанн — один из величайших христианских пророков. Он был сыном пожилого священника Захарии и праведной Елизаветы, у которых долго не было детей. Он — самый чтимый христианский святой после Богородицы. Хотя бы потому, что церковь отмечает дни рождения только трех лиц — Иисуса Христа, Богородицы и Иоанна Предтечи.
Иоанна называют Предтечей и Крестителем. Предтечей, потому что он пришел до Иисуса Христа и рассказывал о нем людям, а крестителем, потому что он крестил Спасителя в Иордане.
За проповедь учения о Христе, мученическую смерть и крещение водой, как прообраз современного таинства крещения. Память Иоанна Крестителя церковь празднует целых шесть раз в году.
Иоанна Крестителя постигла жестокая расправа. Ему отрубили голову. Царь Ирод Антипа посадил пророка в темницу за то, что тот обличал его преступном браке с Иродиадой. Когда на пиру в честь дня рождения царя дочь Иродиады Саломея танцевала для Ирода, то в награду за свой чудесный танец, по наущению матери, попросила у Ирода Антипы голову пророка. Царь исполнил обещание и голову Иоанна Крестителя принесли на блюде. В память об этом установлен религиозный праздник Усекновение главы Иоанна Предтечи.
В Барнауле два Иоанно-Предтеченских храма — в Нагорной части и на Черницком кладбище. Иоанно-Предтеченский женский скит есть в селе Сорочий Лог. 7 июля везде пройдут праздничные богослужения.
Так как в народном сознании порой тесно переплетены традиции церковные и языческие, 7 июля многие отмечают день Ивана Купалы. Это славянский праздник, который отчасти связан с рождеством Иоанна Предтечи. Изначально он отмечался в честь летнего солнцестояния и середины лета.
Традиции праздника неразрывно связаны с водой и огнем. В этот день по берегам рек разводились костры, раздавалось угощение, девушки гадали, искали суженого, собирали целебные травы. Считалось, что с 7 июля по 2 августа в реках и озерах становится безопасно купаться, так как из них уходит вся нечисть.
Изначально люди стали обливать друг друга водой как бы очищая и обновляя. Считалось, что если в этот день не искупаешься, то ничего хорошего тебя не ждет. Лучше в домашних условиях в ванной облить себя водой и прочитать молитву святому Иоанну Крестителю.
Само слово "купала" в некотором смысле означает "креститель", так как Иоанн Предтеча "купал" тех, кто к нему приходил, в реке. Иван — это, соответственно, Иоанн. То есть, по большому счету, это "одно лицо".
Иоанн Креститель омывал людей в реке, сегодня этот обряд называют еще "иоанновым крещением". Похожий ритуал был и в ветхозаветной традиции — считалось, что через воду можно "очистить" тех, кто, к примеру, прикоснулся к запретной для иудеев пище или как-то согрешил против древнего закона.
Так как 7 июля широко отмечали не столько в России, сколько в Белоруссии и Украине, то основными блюдами за столом были вареники с капустой, картошкой, творогом, ягодами и разные виды сыра. Мясо в этот день еще не разрешается, так как до 12 июля длится Петров пост.
Русская православная церковь на протяжении многих веков осуждает языческие традиции, характерные для 7 июля. В некоторых регионах России, по просьбе РПЦ, с 2013 года официально не проводят массовые праздники типа "День Нептуна" и "Купальская ночь".
- если утром 7 июля обильная роса, то будет хороший урожай огурцов;
- если весь день идет дождь, то сено будет плохое;
- если в воздухе стоит сильный запах разнотравья, то в ближайшие дни пройдут сильные дожди.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.