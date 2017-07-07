7 фактов про праздник 7 июля и день "двух Иванов"

1 Кто такой Иоанн Креститель?

Иоанн — один из величайших христианских пророков. Он был сыном пожилого священника Захарии и праведной Елизаветы, у которых долго не было детей. Он — самый чтимый христианский святой после Богородицы. Хотя бы потому, что церковь отмечает дни рождения только трех лиц — Иисуса Христа, Богородицы и Иоанна Предтечи.

Иоанна называют Предтечей и Крестителем. Предтечей, потому что он пришел до Иисуса Христа и рассказывал о нем людям, а крестителем, потому что он крестил Спасителя в Иордане.