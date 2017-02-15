"Интерфакс": череда губернаторских отставок закончена

"Глава Карелии Александр Худилайнен стал последним в ряду глав регионов, которые досрочно покинули свои посты в преддверии региональных выборов 2017 года",- сказал собеседник агентства. По его словам, остальные главы регионов продолжат работу.

Собеседник агентства отметил, что управление президента по внутренней политике (УВП) готовит рейтинг эффективности регионов. В нем будут учитываться динамика экономического развития, оценка со стороны населения и отсутствие коррупционной составляющей.

Напомним, что в феврали свои должности покинули пять губернаторов: глава Карелии Александр Худилайнен, губернатор Пермского края Виктор Басаргин, глава Бурятии Вячеслав Наговицын, губернатор Новгородской области Сергей Митин и губернатор Рязанской области Олег Ковалев.

"Окно отставок закрыто", — подтвердил Znak.com со ссылкой на источник, близкий к администрации президента. Были губернаторы, которым в СМИ прочили возможную отставку, однако им согласовано выдвижение на новый срок. Это глава Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Саратовской области Валерий Радаев, губернатор Томской области Сергей Жвачкин, глава Мордовии Владимир Волков.

Политтехнолог Олег Матвейчев считает, что в обозримом будущем отставки губернаторов могут произойти только в экстренных случаях — к примеру, в случае ареста за взятку. Он также полагает, что тема обновления губернаторского корпуса имеет значение для нынешней повестки, но для президентской кампании не будет иметь особого значения.