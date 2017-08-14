Интернет-бизнес перестраивается под очередные изменения 54-ФЗ.

Чтобы соответствовать новым правилам, избежать штрафов и нормально развиваться в будущем, бизнесу необходимо адаптировать интернет-магазины и ККТ к изменившимся условиям. При взгляде на календарь становится понятно, что сделать это надо было "еще вчера".

О том, какие реалии открываются перед интернет-бизнесом, нам рассказал менеджер проектов "Митры" Антон Чернышев. "Митра" - это барнаульская компания, регулярно появляющаяся в Рейтинге Рунета в разных номинациях: 2015 год - 2-е место среди веб-студий Барнаула, 7-е среди веб-студий Сибирского ФО, а также вхождение в ТОП-100 лучших дизайн-студий в digital в России (по версии Tagline), 2017 год - 2-е место среди SEO-компаний Барнаула и 12-е среди SEO-компаний Сибирского ФО. В "Митре" создают передовой веб-дизайн, разрабатывают сайты и мобильные приложения а также решают всевозможные IT-проблемы для крупного бизнеса.

Кассы в интернет-торговле - новые условия использования

Раньше интернет-магазины должны были применять кассу только в случае приема наличных, например, при самовывозе или курьерской доставке. По новым требованиям касса должна применяться и при оплате с использованием электронных средств:

банковские карты;

электронные деньги;

платежные агрегаторы (Робокасса, Яндекс.Касса).

Использовавшиеся ранее в кассах ЭКЛЗ (электронная кассовая лента защищенная) заменяются фискальным накопителем, который хранит данные о продажах и контролирует передачу их в режиме онлайн в налоговую службу.

Информация о покупке вносится в фискальный накопитель, после чего чек направляется покупателю по электронной почте или СМС-сообщением – интернет-магазин сам выбирает канал доставки.

В чеках также появились новые обязательные реквизиты, например, цена и наименование товара. Эти данные нужно не только указывать в чеке, но и отправлять в налоговую.

Для перехода на работу по новым правилам требуется соблюсти несколько технических условий.

Приобрести кассу нового образца, зарегистрировать ее в ФНС, подключить к оператору фискальных данных, с которым вы заключите договор, настроить на работу с этим ОФД. Установить 1С-Битрикс 17.0.1 и выше. Выделить для работы с кассой стационарный компьютер или ноутбук с ОС Windows. Интернет-магазин, физически размещенный где-то на сервере, не может напрямую взаимодействовать с кассой, стоящей у вас в офисе.

Если говорить о сайтах, построенных не на Битрикс, то для них решения в большинстве случаев тоже можно найти, хотя они и не столь отработаны на практике.

Практическая сторона - что происходит на переднем крае

Компания "Митра" провела с начала года уже несколько семинаров, на которых она рассказывает представителям интернет-бизнеса о накопленном опыте решения задач, поставленных изменениями в 54-ФЗ.

Антон Чернышев,

менеджер проектов агентства "Митра":

Антон Чернышев настройка системы управления сайтов. Создание сайтов – основная специализация компании;

работа с кассовым программным обеспечением. В штате у нас более 80 программистов, и в активе есть успешный опыт разработки кассового ПО для московского заказчика;

тесная работа с производителями и поставщиками оборудования. Очень важно иметь возможность получить комментарий по особенностям работы сложной техники непосредственно от ее изготовителя;

постоянный контакт с налоговыми органами. "Митра" запрашивает необходимые разъяснения от ФНС, а в некоторых случаях наш экспертный уровень позволяет помогать и самим налоговым органам. У нас есть опыт подготовки совместных квалифицированных ответов на вопросы о переходе на новые условия из 54-ФЗ, поступающие от налогоплательщиков. Именно по приглашению ФНС и ввиду актуальности темы мы проводим уже не первый семинар для представителей электронной коммерции. "Наша компания охватывает рассматриваемую проблему со всех сторон: Компания "Митра" не только консультирует и разъясняет, но и проводит реальную работу по обновлению систем управления сайтами и настройке их взаимодействия с кассами нового образца. Здесь действия идут поэтапно: предварительная диагностика сайта. Она позволяет оценить сложность процедуры обновления;

создание копии сайта на тестовом хостинге. Это делается для того, чтобы ничего не поломать и ничему не навредить на рабочем "боевом" сайте;

обновление системы управления;

проведение диагностики. Какое-то время мы наблюдаем за работой системы, отслеживаем сохранение всего базового функционала и настроенной бизнес-логики. Особенно важно это для продающего сайта;

внесение изменений на "боевом" сайте. Здесь важно отметить, что мы не просто копируем данные с тестового хостинга на рабочий сайт, а вручную вносим те же самые изменения.

У "Митры" есть несколько успешных кейсов по переводу представителей e-commerce на новые условия, прописанные в 54-ФЗ. Думаем, читателям будет интересно ознакомиться с парой таких примеров.

"Агротрак", продажа запасных частей для сельскохозяйственной техники

Компания "Агротрак" одной из первых решила перевести свои офлайн- и онлайн-подразделения на работу в соответствии с обновленным 54-ФЗ.

Валерий Протопопов,

руководитель ОИТ (направление сельхозтехника и запчасти):

Агротрак "Трудностей в части онлайн-торговли не было, посетил семинар фирмы "Митра", который пришелся очень кстати. Там получил много информации по онлайн-торговле и даже нашел ответы на вопросы по оффлайн-торговле, которые были на тот момент".



То, что заказчик не почувствовал трудностей, представителей "Митры" только радует, хотя на деле была проведена серьезная работа, в ходе которой специалисты:

обновили CMS сайта для поддержки нового функционала;

подключили кассу к Интернет-магазину;

протестировали работу этих критических обновлений и перенесли их на "боевой" сайт.

По словам Антона Чернышева, процесс это непростой и трудоемкий, для его реализации необходимо быть экспертом в веб-разработке и понимать особенности работы с ККМ. При всех этих сложностях обязательным моментом является сохранение выстроенной на сайте бизнес-логики, поэтому работа получается по-настоящему ювелирной.

"Ренессанс Косметик", производитель бытовой химии и косметики

Ксения Соколова,

руководитель отдела маркетинга "Ренессанс Косметик":

Ренессанс-Косметик "У нас стояла цель не просто перейти на новую кассовую технику, но и сделать это вовремя. При нашем размере бизнеса и уровне ответственности это было принципиальным моментом. Перед началом работ по перестроению сайта подготовили себя к возможным сбоям, потому что были наслышаны о сложности процесса. Однако в "Митре" все провели гладко, уверены, что для наших клиентов обновления прошли незаметно.

Закон суров, или что делать дальше

Новые реалии для онлайн-бизнеса уже наступили, и они должны быть приняты теми, кто хочет оставаться в правовом поле. 1 июля 2017 года уже далеко позади, и представителям e-commerce, продолжающим работать по старым правилам, для избежания санкций со стороны ФНС нужно как-то обосновывать свое промедление.

Антон Чернышев,

менеджер проектов агентства "Митра":

"Временное решение здесь пока есть – налоговики учитывают проблему дефицита оборудования, поэтому разрешают компаниям работать по-старому в том случае, если они находятся в процессе ожидания поставки фискальных накопителей. Для этого у фирмы должен быть заключенный договор на приобретение этой техники. Однако вопрос с недостатком оборудования постепенно разрешается, поэтому вскоре такое прикрытие работать перестанет".

Компания "Митра" по заявке клиента готова провести бесплатную диагностику сайта для оценки объема работы по переходу на новые условия использования ККТ. Опыт "Митры" позволяет найти и внедрить решения для любого бизнеса и реализовывать их в короткие сроки.