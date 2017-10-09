Интернет-маркетологи Сибири соберутся на конференции eMarketingSib 2017

Среди спикеров конференции: Юлиана Гордон, основатель школы электронной коммерции iWENGO, Москва; Андрей Шевцов, CEO, интернет-магазин Street Story, Москва; Ирина Поддубная, директор по маркетингу, Всемайки.ру, Новосибирск; Олег Дорожок, директор по маркетингу, Delivery Club, Москва; Евгения Ковинько, директор по маркетингу, ITE Сибирь, Новосибирск; Яна Локотош, руководитель Digital-студии Провокация, Томск, и другие.
Ключевые вопросы конференции:
- Какие новые тренды/технологии/инструменты в онлайн-продвижении сейчас актуальны и что будет эффективно работать в 2018 году?
- Как эффективно объединить онлайн и офлайн, как планировать рекламные кампании, какие каналы выбирать, как распределять бюджеты?
- Как дизайн помогает решать бизнес-задачи и повышать продажи?
- Какие инструменты продвижения сейчас актуальны в соцмедиа?
- Как эффективно использовать чат-боты, видео-контент в блогах и другие инструменты?
- Как продвигать бренды в digital-среде? Кампании на стыке маркетинга и PR.
- Как оценивать эффективность рекламных кампаний?
15 ноября 2017 года пройдет Однодневный мастер-класс: "Управление маркетингом по системе 360-градусов" от Юлианы Гордон, с 10:00 до 18:30. Участники мастер класса узнают об эффективном управлении воронками конверсии сайта, e-mail-маркетинге нового поколения и о многом другом. Подробнее смотрите здесь >>
К участию в конференции приглашаются: директора по маркетингу, рекламе, e-commerce, коммерческие директора, директора по развитию, руководители отделов маркетинга, рекламы, продаж и интернет-продаж, интернет-маркетологи и бренд-менеджеры сибирских компаний, руководители интернет-магазинов.
Конференция eMarketingSib проходит в этом году в третий раз. В 2016 году мероприятие собрало участников из 7 городов России. На конференции в качестве экспертов выступали представители таких компаний, как: "Ситилинк", NPM Group, Центральное агентство недвижимости, Avito, "Яндекс" и других.
Более подробная информация о конференции и условиях участия: www.emarketingsib.ru
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