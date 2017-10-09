Интернет-маркетологи Сибири соберутся на конференции eMarketingSib 2017

Конференции eMarketingSib. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Конференции eMarketingSib. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Конференции eMarketingSib. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Конференции eMarketingSib. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Конференции eMarketingSib. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Конференции eMarketingSib. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Конференции eMarketingSib. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Конференции eMarketingSib. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Конференции eMarketingSib. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Конференции eMarketingSib. Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

2017 года в Новосибирске состоится. Организаторы: Obuv Rossii Conference и E-commerce клуб "Сибирь". Мероприятие соберет более 100 специалистов по интернет-маркетингу со всей Сибири.

Среди спикеров конференции: Юлиана Гордон, основатель школы электронной коммерции iWENGO, Москва; Андрей Шевцов, CEO, интернет-магазин Street Story, Москва; Ирина Поддубная, директор по маркетингу, Всемайки.ру, Новосибирск; Олег Дорожок, директор по маркетингу, Delivery Club, Москва; Евгения Ковинько, директор по маркетингу, ITE Сибирь, Новосибирск; Яна Локотош, руководитель Digital-студии Провокация, Томск, и другие.

Ключевые вопросы конференции:

Какие новые тренды/технологии/инструменты в онлайн-продвижении сейчас актуальны и что будет эффективно работать в 2018 году?

Как эффективно объединить онлайн и офлайн, как планировать рекламные кампании, какие каналы выбирать, как распределять бюджеты?

Как дизайн помогает решать бизнес-задачи и повышать продажи?

Какие инструменты продвижения сейчас актуальны в соцмедиа?

Как эффективно использовать чат-боты, видео-контент в блогах и другие инструменты?

Как продвигать бренды в digital-среде? Кампании на стыке маркетинга и PR.

Как оценивать эффективность рекламных кампаний?

15 ноября 2017 года пройдет Однодневный мастер-класс: "Управление маркетингом по системе 360-градусов" от Юлианы Гордон, с 10:00 до 18:30. Участники мастер класса узнают об эффективном управлении воронками конверсии сайта, e-mail-маркетинге нового поколения и о многом другом. Подробнее смотрите здесь >>

К участию в конференции приглашаются: директора по маркетингу, рекламе, e-commerce, коммерческие директора, директора по развитию, руководители отделов маркетинга, рекламы, продаж и интернет-продаж, интернет-маркетологи и бренд-менеджеры сибирских компаний, руководители интернет-магазинов.

Конференция eMarketingSib проходит в этом году в третий раз. В 2016 году мероприятие собрало участников из 7 городов России. На конференции в качестве экспертов выступали представители таких компаний, как: "Ситилинк", NPM Group, Центральное агентство недвижимости, Avito, "Яндекс" и других.

Более подробная информация о конференции и условиях участия: www.emarketingsib.ru

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