Интернет-маркетологи Сибири соберутся на конференции eMarketingSib 2017

15-16 ноября 2017 года в Новосибирске состоится 3-я Сибирская Конференция #eMarketingSib 2017 "Эффективный интернет-маркетинг: как получить результат". Мероприятие соберет более 100 специалистов по интернет-маркетингу со всей Сибири.
На конференции вы узнаете как выбрать инструменты онлайн-продвижения, которые требуют меньше всего затрат и приносят больше всего результатов.
Программу, список спикеров, условия участия смотрите здесь >>
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