Интернет-маркетологи Сибири соберутся на конференции eMarketingSib 2017

Сегодня, 11:09.
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15-16 ноября 2017 года в Новосибирске состоится 3-я Сибирская Конференция #eMarketingSib 2017 "Эффективный интернет-маркетинг: как получить результат". Мероприятие соберет более 100 специалистов по интернет-маркетингу со всей Сибири.

Сибирская Конференция #eMarketingSib 2017.
Сибирская Конференция #eMarketingSib 2017. Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

На конференции вы узнаете как выбрать инструменты онлайн-продвижения, которые требуют меньше всего затрат и приносят больше всего результатов.

Программу, список спикеров, условия участия смотрите здесь >>

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Подать заявку на участие просто:

  1. Жмите на сайте кнопку "Купить билет".
  2. Выбирайте удобный для себя вариант участия.
  3. Оставляйте заявку на участие через форму регистрации.
  4. Ждите ответное сообщение или звонок. Мы с вами обязательно свяжемся! 

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