Интернет-трафик из КНДР идет через Россию

Россия наряду с Китаем стала провайдером интернета для Северной Кореи. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные компании FireEye, специализирующейся на кибербезопасности.
Как сообщает Газета.ru, новая линия доступа в интернет для северокорейцев предоставлена "дочкой" РЖД – компанией "Транстелеком". До этого подключение КНДР к сети осуществлялось только через китайскую China United Network Communications Ltd.
Техническийдиректор FireEye Брюс Боланд отметил, что линия доступа из России позволит снизить риск того, что из-за американских санкций северокорейские пользователи останутся без интернета. Помимо того, Россия будет иметь возможность мониторить трафик из КНДР, чтобы "лучше понимать, что Северная Корея намерена делать".
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