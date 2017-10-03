Интернет-трафик из КНДР идет через Россию

Как сообщает Газета.ru, новая линия доступа в интернет для северокорейцев предоставлена "дочкой" РЖД – компанией "Транстелеком". До этого подключение КНДР к сети осуществлялось только через китайскую China United Network Communications Ltd.

Техническийдиректор FireEye Брюс Боланд отметил, что линия доступа из России позволит снизить риск того, что из-за американских санкций северокорейские пользователи останутся без интернета. Помимо того, Россия будет иметь возможность мониторить трафик из КНДР, чтобы "лучше понимать, что Северная Корея намерена делать".