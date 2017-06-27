"ИрАэро" снизила цены на авиабилеты из Барнаула в Иркутск, Сочи и Анапу

Тарифы на перелеты снижены при покупке билетов туда и обратно, утверждает авиакомпания. Есть тарифы от 10 тысяч рублей для групп не менее пяти человек.

Altapress.ru проверил цены на оставшиеся билеты на сайте авиакомпании из Барнаула в Сочи и Анапу в ближайшее время.

Стоимость перелета по маршруту "Барнаул — Анапа — Барнаул" (вылет 7.07, прилет 14.07) составит 28 870 рублей. Билет "только туда" можно купить на 30.06 за 14 185 рублей. Поездка с 30.06 по 14.07 туда-обратно обойдется минимум в 26 870 рублей.

Стоимость перелета по маршруту "Барнаул — Сочи — Барнаул" (вылет 5.07, прилет 12.07) составит 30 470 рублей. Билет "только туда" можно купить на 28.06 за 13 885 рублей. Поездка с 28.06 по 12.07 туда-обратно обойдется минимум в 27 870 рублей.

Стоимость перелета по маршруту "Иркутск — Барнаул — Иркутск" составит 7 370 рублей. Цена билетов фиксированная, все сборы учтены, добавляют в авиакомпании. Стоимость перелета в одну сторону составит 3 685 рублей.

Дополнительную информацию по датам, времени вылетов и стоимости билетов можно узнать на сайте авиакомпании "ИрАэро" или по телефону: 8-800-550-60-63.