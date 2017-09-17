Иран намерен доказать, что США поддерживают террористов ИГ*

Как отметил командующий, Вашингтону грозит "большой скандал" за действия на территории Сирии и Ирака. Это произойдет в том случае, если КСИР получит разрешение на публикацию информации, подтверждающей помощь террористам.

"Мы проникали в командные центры США на протяжении нескольких лет и видели, за чем они следят, куда бьют, мимо чего проходят и как поддерживают террористов", — сказал Хаджизаде.

* "Исламское государство", ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ