Иран намерен доказать, что США поддерживают террористов ИГ*

Иранский корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что располагает доказательствами того, что США оказывают поддержку террористам "Исламского государства"*. Об этом заявил командующий Военно-космическими силами КСИР Амир-Али Хаджизаде, сообщает Regnum.
Как отметил командующий, Вашингтону грозит "большой скандал" за действия на территории Сирии и Ирака. Это произойдет в том случае, если КСИР получит разрешение на публикацию информации, подтверждающей помощь террористам.
"Мы проникали в командные центры США на протяжении нескольких лет и видели, за чем они следят, куда бьют, мимо чего проходят и как поддерживают террористов", — сказал Хаджизаде.
* "Исламское государство", ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ
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