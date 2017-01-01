Ирина Чанцева рассказала, когда откроет магазин в доме "Под шпилем"

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Сегодня, 07:02.
Потребитель

Предприниматель Ирина Чанцева приняла решение, каким будет магазин в ее новом помещение в доме "Под шпилем". Она рассказала altapress.ru, что здесь будут продавать коллекции одежды нескольких брендов.

Дом "Под шпилем".
Дом "Под шпилем". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Магазин Ирины Чанцевой откроется в августе-сентябре 2017. В нем представят новую осеннею коллекции нескольких европейских брендов. Само помещение будущего магазина уже отремонтировали и восстановили лепнину на потолке. Сейчас европейские дизайнеры готовят интерьер и эскизы мебели будущего магазина.

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Особенность магазина в том, что он размещается в историческом здании, которое стало символом Барнаула. Сделка по покупке помещения стала одной из самых громких в 2015 году. Магазин трем предпринимателям продала новосибирская компания НТС, которая размещала здесь продуктовый магазин (сейчас представляет в Барнауле "Бахетле", прим. ред.).

Новые собственники планировали открыть магазины уже через несколько месяцев после сделки, однако на реставрацию исторических помещений, а также решения конфликта с жильцами ушло больше времени.

Как реставрируют дом "Под шпилем".
Как реставрируют дом "Под шпилем".

Напомним, что ранее на своей странице в ВК архитектор Александр Деринг показал, как выглядит одно из отремонтированных помещений. По данным altapress.ru, собственник планирует открыть здесь магазин сувениров и антиквариата. Также известно, что один из собственников планировал открыть в доме "Под шпилем" ювелирный магазин.

Как реставрируют дом "Под шпилем".
Как реставрируют дом "Под шпилем".
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