Ирина Кремлева назначена заместителем председателя правления АО "Россельхозбанк"

Ирина Кремлева имеет большой практический опыт в банковской сфере. До прихода в Россельхозбанк работала в должности вице-президента Сбербанка России, где руководила блоком "Риски", ранее была вице-президентом – заместителем директора Департамента анализа рисков банка ВТБ 24. Окончила Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, имеет ученую степень кандидата физико-математических наук.

В АО "Россельхозбанк" Ирина Кремлева будет курировать работу Департамента поддержки корпоративного бизнеса, Департамента рисков, Департамента оформления и контроля кредитных операций, Департамента залогового обеспечения.

Справка

АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.