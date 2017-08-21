Внезапно: Ирина Роднина поспорила с Поклонской по поводу Николая II

Поклонская разместила ссылку на свой пост в соцсети "ВКонтакте" — фотографию последнего императора с супругой и песней Стаса Михайлова "Покаяние". "Пора покаяться, понять, мы предавать уже не можем…" — написала Поклонская.

На это прославленная спортсменка Ирина Роднина ответила: "Вообще-то, это он предал Российскую империю и народ".

Продолжения дискуссии не последовало, однако пользователи горячо поддержали высказывание Родниной, пишет znak.com.

Поклонская является поклонницей Николая II как православного святого. В связи с этим она развернула целую кампанию против фильма Алексея Учителя "Матильда", посвященного добрачному роману императора с балериной Матильдой Кшесинской. В прокат фильм должен выйти 25 октября, но скандал вокруг него развернулся почти год назад.

Киноленту целиком не видел никто, кроме зрителей закрытого показа.

Поклонская даже организовала всероссийский сбор подписей за запрет показа "Матильды". Она обращалась и в СКР, и в прокуратуру, и даже в ФСБ, но реакции от ведомств не последовало.

25 октября в российский прокат выходит фильм Алексея Учителя "Матильда", который вызвал неоднозначную реакцию среди политиков и общественных деятелей. Жители Алтайского края смогут посмотреть картину.