Иркутский контактный центр Tele2: за 2 года обработано 16 миллионов звонков

Чаще других на единый бесплатный номер 611 обращаются за консультацией абоненты Иркутской области, Красноярского края и Омской области. Среднее время ожидания ответа оператора составило 22 секунды, при этом 95,63% клиентов оценили работу сотрудников контактного центра и скорость решения вопроса на "отлично".

Одним из ключевых направлений работы клиентского сервиса Tele2 является поддержка пользователей в интернете. Операторы консультируют абонентов по электронной почте, в мессенджерах Viber и Telegram и онлайн-чате на tele2.ru. Также на вопросы клиентов отвечают официальные представители компании в популярных социальных сетях.

С января 2016 года число запросов от абонентов в мессенджеры выросло в 6 раз, а свыше 90% пользователей, оценивая консультации Tele2, ставят отметку "отлично". Ответы на свои вопросы абоненты получают менее чем за 30 секунд.

Кроме того, в иркутском контактном центре действует отдельная линия обслуживания на китайском языке "888" для клиентов из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской, Иркутской областей, Республики Бурятии и Дальнего Востока. На нее за два года работы поступило около 60 тысяч звонков.

Наталья Лошкарева,

директор по клиентскому сервису Tele2: