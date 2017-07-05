Иркутский преподаватель собрал новую серию перлов из ЕГЭ

Преподаватель вуза из Иркутска Сергей Шмидт уже больше 10 лет собирает смешные ответы на экзаменах.
В этом году очередную подборку высказываний с ЕГЭ — "перловку" — он опубликовал на портале "Телеинформ".
По мнению выпускников, "источник власти — деньги, женщины и дети".
Демократию они описывают так: "На выборах граждане выбирают то, что им лучше, из того, что им хуже". Кто-то из абитуриентов также высказал мнение, что граждане России "выбрали президентом Путина, а американцы бесятся, что их не спросили".
"Жить, соблюдая закон, скучно, но в тюрьме будет еще скучнее", — заметил другой выпускник, рассуждая о законе.
"Зачем человеку права, если ему есть нечего и жена из-за этого ему изменяет?" — задается вопросом школьник.
Есть и такое суждение: "Это хорошо, что у Герцена было свое мнение, но разве не было бы лучше, если бы он помалкивал?".
Сам Шмидт отметил, что ему интересны "необычные высказывания, а не ошибочные суждения", пишет газета Metro.
"И не стоит из смешных фраз делать вывод о падении уровня образования. Ко мне однажды подошёл выпускник вуза, историк, и сказал, что в одной из моих прошлых подборок был и его экзаменационный перл", — добавил он, пишет "Росбалт".
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