Иркутский преподаватель собрал новую серию перлов из ЕГЭ

В этом году очередную подборку высказываний с ЕГЭ — "перловку" — он опубликовал на портале "Телеинформ".

По мнению выпускников, "источник власти — деньги, женщины и дети".

Демократию они описывают так: "На выборах граждане выбирают то, что им лучше, из того, что им хуже". Кто-то из абитуриентов также высказал мнение, что граждане России "выбрали президентом Путина, а американцы бесятся, что их не спросили".

"Жить, соблюдая закон, скучно, но в тюрьме будет еще скучнее", — заметил другой выпускник, рассуждая о законе.

"Зачем человеку права, если ему есть нечего и жена из-за этого ему изменяет?" — задается вопросом школьник.

Есть и такое суждение: "Это хорошо, что у Герцена было свое мнение, но разве не было бы лучше, если бы он помалкивал?".

Сам Шмидт отметил, что ему интересны "необычные высказывания, а не ошибочные суждения", пишет газета Metro.

"И не стоит из смешных фраз делать вывод о падении уровня образования. Ко мне однажды подошёл выпускник вуза, историк, и сказал, что в одной из моих прошлых подборок был и его экзаменационный перл", — добавил он, пишет "Росбалт".