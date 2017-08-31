Искренность вместо котиков

Иван Кузьмин, редактор auto.altapress.ru

Я не эксперт в SMM. Но как рядовой пользователь соцсетей скажу: большинство алтайских компаний ведут свои страницы уныло. Утренние приветствия, фото готовой продукции, статьи по теме, мемы и котики по пятницам — вот их усредненный корпоративный профиль в ФБ или ВК.

Да, все больше алтайских предприятий погружаются в контент-маркетинг, выкладывают кейсы, заморачиваются с видеообзорами и т. д. Часто это занимательно. Но ни за одной местной компанией я не наблюдаю в сети с таким интересом, как за армавирским заводом "Кубаньжелдормаш".

Я подписан на их страничку в "Фейсбуке" полтора года. Посты пишет один из ключевых сотрудников и делает без купюр, как будто беседует с друзьями за пивом. Это лучшее, что можно почитать про современное машиностроение в России! Несколько цитат:

"Наш участок гальваники — это как если бы Сталинград после трех лет вой­ны скомкали до 30 кв. м и выставили в Музее современного искусства в Москве. К этой экспозиции подошли бы два хипстера, безмолвно минут десять смотрели, а потом один спросил бы: “У тебя смузи какого цвета?”";

"У нас +40 в тени. Сегодня с утра у нас немцы. Мне рассказали, что они приехали в черных комбинезонах. Когда я зашел, они стояли в трусах! Хорошо, что наш инженер по технике безопасности в отпуске, а то была бы индустриальная эротика";

"На выходных к нам приезжало федеральное СМИ, ежегодный журнал “Сдохнем от стабильности назло врагам”. Впервые в жизни так близко наблюдал, как работают журналисты, как “гаденько” задают вопросы, как пытаются из пальца высосать негатив и подвести под свой формат. Ну, что-то типа: “Будь вы президентом, всех расстреляли бы или через одного?” или “Почему не за что уважать нашего президента?”. С другой стороны, шеф наш, прямолинейный, как хорда, наговорил сроков на семь".

"“Кубаньжелдормаш” — лидер российского машиностроения. Ветхозаветного. Старорежимного. Настоящего. Того самого, где люди реально работают головой и руками, в результате получаются машины, узлы и агрегаты, а не ж..., когда в результате только пустословие, обещания, кипы бумаг, заявки на банкротство, виллы в Англии, дети в США и миллиардные долги".

Заметки о жизни провинциального завода и его борьбе за выживание читают до 120 тыс. человек. Многие удивляются, как автор находит темы для постов. А он недоумевает: "Это же завод, тут куда ни плюнь — везде событие!". И, главное, не боится быть искренним, нешаблонным и прямо говорит о царящей в стране показухе, недалеких управленцах отраслью и отвратительном бизнес-климате. И этим прославил свой завод на всю страну.

Не призываю копировать этот стиль. Это невозможно. Но советую посмотреть их страницу в ФБ и вдохновиться на собственные SMM-подвиги.