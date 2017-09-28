Испанские полицейские рассказали подробности задержания "русской мафии"

Испанские правоохранительные органы раскрыли детали операции "Олигарх", по итогам которой были задержаны 11 российских граждан, подозреваемых в связях с солнцевской и измайловской ОПГ, сообщает РБК со ссылкой на сообщение Гражданской гвардии.
На проведение "Олигарха" ушло четыре года, причем Гражданская гвардия Испании тесно сотрудничала с Европолом.
Про членов солнцевской и измайловской организованных преступных групп в сообщении правоохранительных органов говорится, что они "являются конкурентами в России, но партнерами в Испании", где создали запутанную схему отмывания денег. В ней фигурировали три крупных бизнеса, расположенные в Марбелье, — гольф-клуб Dama de Noche, производство бутилированной воды Aguas Sierra de Mijas и даже футбольный клуб "Марбелья".
За несколько лет своей противозаконной деятельности объединенная ОПГ легализовала порядка 30 млн евро.
Все 11 задержанных 29 сентября предстанут перед местным судом, в том числе хозяин "Марбельи" Александр Гринберг и Арнольд Спиваковский (он же Арнольд Тамм), вице-президент футбольного клуба Герман Пастушенко и владелец Agua Sierra de Mijas Олег Кузнецов, а также два руководителя этой компании Сергей Дождев и Владимир Дзреев.
При проведении задержаний у фигурантов дела было изъято дорогостоящее имущество — 23 элитных автомобиля, компьютеры, огнестрельное оружие и крупные суммы наличными.
Источники в Следственном комитете и ФСБ утверждают, что задержание россиян было осуществлено в рамках продолжающейся операции "Оса", которую испанская полиция начала 12 лет назад для расследования деятельности группировки Геннадия Петрова, считающегося в испанской прокуратуре лидером тамбовской ОПГ, пишет polit.ru.
Главным делом в контексте "русской мафии" в Испании остается история с задержанием 20 граждан России в июне 2008 года. Операция "Тройка". Обвиняемыми по делу проходили участники тамбовской ОПГ. Главным фигурантом был Геннадий Петров. Позднее он был отпущен под подписку о невыезде, но, как и большинство фигурантов дела, скрылся, сообщал bfm.ru.
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