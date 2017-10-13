Испанские ученые нашли эффективное средство похудения

Исследователи проанализировали образцы жировой ткани у пациентов, страдающих от лишнего веса, и определили, что в образцах содержится аномальное количество белка протеинкиназы MKK6. Это соединение препятствует превращению белого жира в бурый, который сжигается для поддержания температуры тела.

Белая жировая ткань хранит запас избыточных калорий. Бурая ткань считается "полезным" жиром, который постоянно сгорает. Показано, что у мышей, не имеющих MKK6, больше бурого жира, и эти грызуны не страдают от ожирения.