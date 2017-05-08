Исследование: аромат парфюма способен выдать возраст женщины

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Сегодня, 20:01.
Популярная наука

Американские и японские ученые узнали, каким образом мужчины определяют возраст женщины с помощь обоняния, сообщает "ПолитЭксперт".

Туалетная вода. Парфюм.
Туалетная вода. Парфюм. Фото: Открытые источники в Интернете.

Исследователи провели несколько экспериментов в области женского предпочтения тому или иному аромату парфюма и выявили закономерность между возрастными группами.

В эксперименте женщины нанесли на тело любимый аромат, а мужчины должны были определить ее возраст закрытыми глазами, по запаху парфюма.  

Оказалось, что девушки выбирали фруктово-нежные ароматы, а вот зрелые женщины — более тяжелый, сладкий и цветочный парфюм.

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