Исследование: аромат парфюма способен выдать возраст женщины

Американские и японские ученые узнали, каким образом мужчины определяют возраст женщины с помощь обоняния, сообщает "ПолитЭксперт".
Исследователи провели несколько экспериментов в области женского предпочтения тому или иному аромату парфюма и выявили закономерность между возрастными группами.
В эксперименте женщины нанесли на тело любимый аромат, а мужчины должны были определить ее возраст закрытыми глазами, по запаху парфюма.
Оказалось, что девушки выбирали фруктово-нежные ароматы, а вот зрелые женщины — более тяжелый, сладкий и цветочный парфюм.
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