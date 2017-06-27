Исследование: россияне назвали размер компенсации за свою жизнь

Россияне оценили свою жизнь в один миллион двести тысяч долларов. К такому выводу по результатам исследования пришли аналитики Финансового университета при правительстве России совместно с Росгосстрахом, пишет "Российская газета".
Уточняется, что "стоимость жизни" — это размер компенсации, на которую рассчитывают семьи людей, погибших в результате несчастных случаев на транспорте, на производстве или при выполнении служебных обязанностей.
Два года назад россияне оценивали свою жизнь в $624 тысячи, сейчас цифра поднялась почти вдвое.
Руководитель исследования, проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец отмечает, что это связано с повышением самооценки людей, их востребованностью на рынке труда.
"Зарплаты пошли в рост, экономический кризис стал менее тяжелым. В связи с этим растет сумма, которую люди считают справедливой компенсацией", — считает Зубец.
При этом в среднем в мире этот показатель находится на уровне двух миллионов 600 тысяч долларов. Аналитики выяснили, что самую высокую цену человеческой жизни дают самые молодые, образованные и богатые граждане. Например, респонденты младшей категории (18-30 лет) оценивают жизнь в 7,7 миллиона рублей, люди с высшим образованием — 6,8 миллиона. И граждане, финансовое положение которых позволяет им купить дом, в 9,1 миллиона. Самую низкую "стоимость" жизни дают люди, которым едва хватает на питание — в 3,2 миллиона рублей.
Самые высокие требования по компенсации отмечены среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Воронежа, а также в Ульяновске, самые низкие — в Тольятти, Хабаровске, Ярославле, Нижнем Новгороде и Пензе, пишет bfm.ru.
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