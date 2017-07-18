Исследование: россияне считают, что дела в стране налаживаются

Россияне стали лучше оценивать ситуацию в стране и в личной жизни, утверждается в исследовании ВЦИОМ, пишет znak.com. Отвечая на вопрос "Как вы оцениваете ситуацию в стране", 47% респондентов назвали ее "скорее хорошей", 19% — ответили "скорее плохая", 17% — "хорошая", 9% — "плохая", 3 — "очень плохая" и 1% — "очень хорошая".
Говоря о ситуации в личной жизни, 41% опрошенных назвал ее "скорее хорошей", 33% — "хорошей", 12% — "скорее плохой", 5% — "плохой", 2% — "очень плохой".
По данным социологов, текущие оценки россиян ситуации в личной жизни и стране существенно превосходят показатели середины 2015 и 2016 годов.
"Очевидно, первое полугодие 2017 года можно охарактеризовать как период довольно-таки уверенного выхода из "штопора", в который наше общество "свалилось" год назад. Тогда многим действительно казалось, что наступила "черная полоса". Но говорить о том, что этим летом граждане утвердились в мнении, что выход из сложной ситуации обеспечен, не приходится: оценки текущей ситуации пока не способствуют преодолению ожиданий повторения кризисных явлений", — прокомментировал исследование руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.
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