Исследование: россияне считают, что дела в стране налаживаются

Говоря о ситуации в личной жизни, 41% опрошенных назвал ее "скорее хорошей", 33% — "хорошей", 12% — "скорее плохой", 5% — "плохой", 2% — "очень плохой".

По данным социологов, текущие оценки россиян ситуации в личной жизни и стране существенно превосходят показатели середины 2015 и 2016 годов.

"Очевидно, первое полугодие 2017 года можно охарактеризовать как период довольно-таки уверенного выхода из "штопора", в который наше общество "свалилось" год назад. Тогда многим действительно казалось, что наступила "черная полоса". Но говорить о том, что этим летом граждане утвердились в мнении, что выход из сложной ситуации обеспечен, не приходится: оценки текущей ситуации пока не способствуют преодолению ожиданий повторения кризисных явлений", — прокомментировал исследование руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.