Исследование: треть россиян готовится к смерти

Согласно исследованию Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС 33% россиян готовятся к смерти, сообщает RNS.
При этом деньги на похороны, согласно данным опроса, откладывают 24% граждан России.
Согласно исследованию, 42% опрошенных из числа тех, кто копит на свои похороны, собрали более 90 тысяч рублей. Еще 34% респондентов накопили от 51 до 90 тысяч рублей, а 24% граждан собрали до 50 тысяч рублей.
Отмечается, что большая часть россиян (76%) не делает никаких сбережений на свои похороны.
По мнению аналитиков РАНХиГС, во многих российских семьях заранее не рассматривают важнейшие элементы организации похорон, а криминализованность и коррупционность похоронного бизнеса поддерживаются отсутствием рационального потребительского спроса, пишет bfm.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.