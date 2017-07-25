Исследование: треть россиян готовится к смерти

При этом деньги на похороны, согласно данным опроса, откладывают 24% граждан России.

Согласно исследованию, 42% опрошенных из числа тех, кто копит на свои похороны, собрали более 90 тысяч рублей. Еще 34% респондентов накопили от 51 до 90 тысяч рублей, а 24% граждан собрали до 50 тысяч рублей.

Отмечается, что большая часть россиян (76%) не делает никаких сбережений на свои похороны.

По мнению аналитиков РАНХиГС, во многих российских семьях заранее не рассматривают важнейшие элементы организации похорон, а криминализованность и коррупционность похоронного бизнеса поддерживаются отсутствием рационального потребительского спроса, пишет bfm.ru.