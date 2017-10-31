Исследование: "вбросы об отставке Карлина разбились о рейтинг губернаторов"

Губернатор Алтайского края улучшил свои показатели по сравнению с рейтингом за июль-август, тогда он возглавлял вторую группу "середнячков" и был на 26 позиции. Александр Бердников, наоборот, в прошлом рейтинге был на две позиции выше.

Исследователи пишут, что положение Карлина укрепилось, и "регулярные вбросы о скорой отставке главы субъекта <...> утратили остроту воздействия на значительную часть экспертного сообщества".

По мнению составителей рейтинга, положительно влияет на позицию губернатора края эффективность бюджетной политики: край занимает 4 место среди регионов, имеющих наименьшую задолженность в стране, при отсутствии крайне нелюбимых федеральным центром коммерческих кредитов. Также в плюс главе региона записали увеличение собственных доходов бюджета, что позволило запланировать рост зарплаты бюджетников на 10-12%.

Также отмечаются успехи региона в развитии промышленности: "по динамике роста которой Алтайский край существенно опережает общероссийские показатели и входит в тридцатку лучших по России. В производстве аграрной техники темпы роста гораздо выше и сегодня субъект является одним из главных центров сельскохозяйственного машиностроения в России". Но тут исследователи отмечают серьезную проблему: прогресс в сельском хозяйстве в нынешнем году из-за исключительно большого урожаю зерновых привел к тому, что из-за перепроизводства цены на продукцию начали резко падать.

Еще составители рейтинга отметили туристический кластер, имеющий особое значение для Алтайского края: "он испытывает рост, который выражается как в количестве туристов, так и в общем повышении качества соответствующей инфраструктуры".

Однако отмечается, что "муниципальные выборы, проходившие в единый день голосования, не обошлись без скандалов". Впрочем, исследователи пишут, что итог выборов пошёл на пользу "Единой России", для которой Алтайский край электорально являлся чрезвычайно тяжёлым регионом. Стратегически значимым достижением "партии власти" стало усиление её позиций в столице субъекта — Барнауле.

На каких местах другие сибирские губернаторы

Сергей Жвачкин, губернатор Томской области — 38 позиция;

Андрей Травников, и.о. новосибирского губернатора — 52 место;

Александр Усс, и.о. красноярского губернатора —54-й;

Алексей Цыденов, Бурятия — на 62 месте;

Александр Бурков, и.о. омского губернатора — 71-й;

Шолбан Кара-Оол, Тува — 73-й;

Аман Тулеев, кемеровский губернатор — 75-й;

Сергей Левченко, Иркутская область — 76-й;

Наталья Жданова, глава Забайкальского края — 79 место;

Александр Бердников, Республика Алтай — 80 место;

Виктор Зимин, Хакасия — 81-й.

Справка

Результаты Национального рейтинга получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.