Исследователь обнаружил на перевале Дятлова следы ракеты

В этот раз внимание исследователя привлекли снимки со спутников, на которых он заметил обломки некоего космического аппарата или ракеты.

"То, что я сегодня обнаружил поставит в тупик даже самых яростных скептиков. Этот "артефакт" находится на одной высоте с местом гибели группы Дятлова. Всего в 15 километрах на юго-восток.

На снимках, по его мнению, видна пещера четкой формы, рядом с которой расположены взорванные бетонные блоки и бронеколпак, который мог быть частью ракеты. Дегтерев считает, что пещера образовалась в результате ракетного удара, но не уверен, что именно применяли военные — ядерное или нейтронное оружие.

Он уверен, что разгадать тайну перевала вполне возможно. Для этого достаточно проверить, есть ли на этом месте какой-либо брошенный военный объект. "Интересно от чего погибла группа Игоря Дятлова? Все-таки от рук военных или нет? Если от военных то "дятловцы" стали невинными жертвами „холодной войны“. Такая, вот, у них судьба", — задается вопросом Дегтерев, пишет ura.ru.

Ранее сообщалось о таинственным военном объекте-бункере, обнаруженном Дегтеревым на перевале Дятлова, однако позже сам исследователь сообщил, что предоставленные им снимки были неточными.

Исследовательская конференция, посвященная гибели уральских туристов под руководством Дятлова, проходящая ежегодно, в 2016 году была под пристальным вниманием общественности и СМИ: в районе перевала Дятлова произошли два ЧП, одно их которых стало смертельным.

Турист-экстремал из Миасса Андрей Подкорытов, совершавший одиночный поход на плато Маньпупунер, отморозил руки и ноги и, с трудом добравшись до базы геологов, вызвал на помощь спасателей.

Другого туриста-одиночку обнаружила группа из Перми в домике на горном плато примерно в 50 км от перевала Дятлова (к сожалению, уже погибшего). Им оказался путешественник Олег Бородин из Челябинска: чтобы вывезти его тело с гор, спасатели и следователи организовали целую экспедицию на снегоходах. Неделю назад отшельника с перевала Дятлова кремировали в Екатеринбурге.

Ученые выдвинули новую версию гибели лыжников турклуба УПИ под руководством Игоря Дятлова в 1959 году на перевале у горы Отортен. Как сообщает РЕН-ТВ, экспедицию могли убить звуковые волны. По аналогичной причине, считают исследователи, наступила смерть и членов другой группы туристов, из Казахстана, под предводительством Людмилы Коровиной – эта трагедия произошла в 1993 году при схожих с историей "дятловцев" обстоятельствах.

Один из инициаторов похода на Холатчахль Владимир Борзенков уверен, что причиной смерти людей стал инфразвук. "Если взять верхушку двух соседних гор и провести прямую между ними, то вдоль самого хребта при скорости ветра порядка 15 метров в секунду проходит порядка 60 тонн воздуха в секунду. Я считаю, что это наиболее вероятный источник того инфразвука, который мог воздействовать на группу Дятлова", - заверяет исследователь.

По его мнению, вынудить людей покинуть палатку могло только что-то чрезвычайное, например, какое-то воздействие на психику. "На головной мозг, который имеет свои собственные частоты, воздействовало что-то внешнее. В частности, могла воздействовать акустическая волна", — говорит исследователь.

Факт

Туристическая группа под руководством Игоря Дятлова погибла на перевале на Северном Урале зимой 1959 года при невыясненных до сих пор обстоятельствах. Версий гибели туристов множество — от испытаний военной техники до паранормальных явлений. Из 10 человек в живых остался один.

Справка

Валентин Дегтерев прославился в 2012 году сообщением о том, что услышал по одному из каналов в радиоэфире мольбы о помощи от пассажиров пропавшего на Урале самолета Ан-2. Затем он переключился на расследования катастроф с помощью анализа фотографий со спутников.