Исследователи рассказали о пристрастиях и недовольствах авиапассажиров

Свыше 85% респондентов указали, что хотели бы проверять статус рейса в любое удобное время, 50% — отслеживать в поездке перемещение багажа. Еще 51% важно знать, сколько времени займет прохождение досмотра и пограничного контроля в том или ином аэропорту — это на 17% больше, чем в 2016-м году. Свыше 60% считают, что в случае задержки или отмены рейса оповещения от перевозчика в режиме реального времени сделали бы ожидание вылета более комфортным. Причем около 50% удобно получать уведомления через SMS-сообщения, 28% — через приложения, а 26% — по e-mail.



"Современные путешественники хотят получать именно те данные, которые им нужны, и именно тогда, когда им удобно, без малейших усилий", — говорит Пьер Шарбонно, директор по обслуживанию пассажиров IATA.



Больше всего пассажиров в авиагаванях раздражает необходимость снимать во время досмотра личные вещи (часы, ремни, обувь) — на это пожаловались 60% участников опроса. Многим также не нравится распаковывать электронные устройства, провозимые в ручной клади (52%), и "просвечиваться" в специальных кабинах (47%), пишет aex.ru.



В рамках исследования было опрошено свыше 10 тыс. путешественников из 152 стран.